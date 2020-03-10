所有人目光一致看它飛走！好市多神秘管道功用曝光

美式賣場好市多（COSTCO）來台已久，一些規定及做法仍常讓台灣人津津樂道。近來有網友在結帳時發現收銀台有一根神秘的管子，十分好奇它的功用，便拍下詢問，立刻釣出內行網友解答。

日前有網友拍下好市多收銀畫面，指在收銀台旁有根神奇的管子，中間還挖了一個洞，好奇它到底有什麼作用。照片一出，立刻有網友回答「收錢的」。「有一次在排結帳，看到收銀員捲了一大卷錢，吸上去的時候覺得太神奇了」、「好市多的吸金大法」、「用抽氣原理把大筆的現金送上收納，也減少現場現金傳遞的遺失風險」、「他會用一個像寶特瓶的罐子裝錢，吸上去的時候你會看到一票人，目光全部一致盯著它飛走」。

其實這是好市多特別的「氣送式」收銀，當收銀員換班時，主管會清點金額是否正確，再將鈔票和單據放進特製的罐子，塞進管中，透過真空管直送樓上後台統一管理，降低運送途中發生意外的風險。

除了大賣場、銀行等常收送大筆現金的機構外，也被運用在需要傳遞許多資料的行業中，「大醫院傳送資料也是用這種設備」、「傳遞物品用的，醫院或機構也會拿來傳遞資料，管子型號大一點就行」、「氣送系統，醫院也會用。要運送的東西塞進『氣送子』（管狀儲物筒），放進輸入口，選擇氣送的接收終端，管路就會將氣送子傳遞到目的地」、「這個之前我在好樂迪時也這樣送錢的」、「把錢吸上去 很少看到是因為大多數人都用信用卡吧」。