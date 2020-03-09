出社會工作後比學生時期輕鬆很多？ 網友反應兩極

許多長輩都會告訴晚輩「要珍惜學生時代」，因為一旦出社會開始工作後，就會知道原來當學生有多麽幸福，當初沒好好珍惜也已經來不及後悔。不過今（9）日一名網友在PTT上PO文提到，自己曾經聽很多長輩說過，一生中最幸福的時候就是在學校念書的時光，因為人與人間的友情也是最真摯的，出社會則是痛苦的開始，但是他卻不這麼認為，反而覺得自己在出社會後找到了真正的自我，因此他就好奇詢問廣大網友「有人覺得工作比上學輕鬆非常多嗎？」

原PO在文中表示，過去長輩時常告訴他要珍惜學生時代，因為那時人與人之間的相處是最單純的，出社會後就很難再遇到真摯的友情。對此，原PO卻覺得正好相反，因為原PO認為自己在漫長的求學階段活得就像無聲無息的死人，課業不僅沒讀好，在學校也有嚴重的社交障礙，下課時都不知道要如何跟同學互動，所以一直都是獨來獨往，甚至找不出話題和他人聊天，對同學來說更沒有利用價值，也因為這樣讓他每天的睡眠時數都很長。

但自從原PO出社會後，卻覺得自己年輕了10歲，個性和行為變得越來越幼稚、開朗，休閒嗜好也變多了，還愛上了馬拉松、騎單車和滑板，就連跟同事相處也沒有障礙，因為他認為大家就都只是上班討生活，根本不用刻意和同事裝熟或想話題取悅同事，都是想準時上班、準時下班，因此比和學校的同學相處單純非常多，職場的行為處事需要注意的地方也遠比學校少很多，所以他覺得校園生活毫無值得懷念的地方，並問道「有其他人也這麼覺得嗎？」

PO文一出後，隨即引來眾多網友瘋狂留言，紛紛同意原PO的想法，「高中早6晚9比工作還辛苦，而且自己賺錢自己花很爽」、「工作可以學自己想學的，做自己想做的事情」、「花自己的錢就是快樂，上學就是要取悅別人」、「認真覺得工作比上學還幸福，很多時間都是自己的，想幹嘛就幹嘛」、「工作比讀書輕鬆+1，讀書未必有回報，但工作至少有錢進來」、「工作後的確比高中之前好，但大學還是最輕鬆」、「工作比上學更有成就感」、「賺錢之後能做的事就很多，真的覺得上學還要取悅同學很累」。

不過也有網友持不同看法，「那是因為你沒有遇到很糟的同事，等你遇到你就體會到了，想辭職都不能辭職，很痛苦的」、「我覺得上學比較輕鬆，因為錢怎麼賺都嫌少，上學至少還可以學習知識」、「上學快樂的時候應該只有國小，因為那時什麼都不懂，國中拼會考、高中拼學測，大學還要打工付學費」、「學生時期的自由應該是無價的吧，工作後時間都會被綁死」、「上學跟上班主要還是吃父母跟吃自己的差別，出社會後10幾年都要靠自己，所以如果學生時期可以靠父母，還是比工作還輕鬆的」。