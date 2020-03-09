為何醫生討厭健保制度？ 網點出3點：技術不值錢

因新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，全民健康保險議題在近期也受到外界的關注，民進黨立委林俊憲2日時更表示他將提案修改「全民健康保險法」，針對未在台住滿183天和無提出收入證明、繳稅記錄者，將每月健保費提高為12002元，而近日有網友則發文提出討論，點出健保不受醫生歡迎的3大原因。

昨日有網友在「批踢踢八卦板」上對「為何醫生一面倒罵健保」的議題討論，有人發文寫道在過去沒健保的時代醫生月薪30萬，但現在因為有健保的關係，醫生收取的費用會因此受限，他疑惑說到「既然健保那麼爛，為何醫院診所都要加入，健保擴大了消費總量不是嗎？以前沒錢根本不會就醫，現在強迫消費749起跳，當然一堆人覺得虧沒事就去逛醫院。」

而有網友則另行發文探討，他點出3點健保不受醫生歡迎的主因，第一點的原因是健保是獨占事業，健保署有官方身份，所有爭議以健保署最終裁決的結果為準，原PO說到「如果一個行業裡，99%的市場被一個單位獨占，而且它還具有官方身份與最終仲裁能力，會發生什麼事情，大家都很好理解。」

第二點則是民眾繳的固定保費與收入有關，但與醫療支出無關，繳完保費後就醫的花費其實不高，造成「病人希望做更仔細的檢查，而健保給付費用給醫療機構卻希望避免不必要又昂貴的檢查」這類矛盾的問題，而未被安排做檢查且出問題的病患便可能告醫生，原PO說「如果所有病人都排檢查，健保是完全不會同意的，檢查結果正常的就可能被健保核刪，簡言之台灣的民眾與法官，期待醫師排檢應盡量多，不應該錯過那5%、甚至是1%的病人，健保則希望醫師排檢應盡量少，兩方的落差，就是台灣醫療現在腹背受敵的難處。」

最後一點則是「健保剝奪醫療風險、成本的轉嫁能力」，因台灣醫療收費由健保規定，連自費部分也有規範，使高風險又辛苦的醫療行為沒有相對的收入，原PO指出「整個健保的給付增加，多半來自更多的昂貴檢查、昂貴藥物、與高齡化的醫療支出」，而他也感嘆「人力與技術在台灣是不值錢、甚至是逐漸眨值的」。

對此網友則留言回覆，「親身經歷只能說健保審查制度很多是矛盾的」、「有時醫院跟醫生壓根不想多花成本檢查，但因專案審查的醫師大老為了業績要加驗」、「醫檢師的確是慘，累又薪水少」、「醫護根本是千古罪人，檢查不出來就說在詐領健保，被上面要錢，醫不好就告死你，要自費就說沒醫德，難怪四大皆空，沒人想做功德」。