買1個便當狂舀7杯湯遭老闆制止 女子不爽詛咒店家：快倒閉

一般人去自助餐夾菜時，應該會發現有不少自助餐店家，都會提供免費無限量供應的熱湯給消費者裝盛，不過裝多裝少大家也都有各自的見解。昨（7）日就有一名網友在爆怨公社中PO文提到，近日他到便當店點餐時，老闆突然制止一旁的女子盛湯，因為對方只買了一個便當卻盛了快7-8杯的份，不料卻引來該女子怒罵，甚至嗆老闆「快倒閉！」讓原PO看了相當傻眼。

原PO在文中表示，日前他去便當店買便當，正當在點餐時，老闆突然朝向另一邊喊話「小姐，妳買一個便當而已，不可以裝那麼多湯！」但當下對方仍然無動於衷的繼續裝湯，接著老闆下一秒又出聲再向對方提醒一次，這時女子才停止繼續裝湯。但原PO也觀察到，該女子裝袋的湯目測預估有7-8杯的份量，沒想到女子在離開前，還詛咒老闆大罵「最好倒閉」之類的言詞，讓原PO不禁無奈直呼「只能說運氣不好，買個便當遇到神經病」。

PO文一出後，立刻掀起網友熱議，並紛紛留言「湯鍋裡撈過鑰匙和零錢後就再也不敢喝」、「只能說那種便當店或自助餐店的大桶湯，就是會有這種現象，就是會有人貪小便宜，沒辦法」、「這是道德問題吧，想要完全杜絕這種人是不可能的」、「我有看過內用把整鍋蛤仔都嗑光的」、「很多人都會把湯鍋裡的排骨全部挖光啊，不意外吧」、「內用的很常會夾一點點菜，買飯配湯」、「自從在自助餐店的湯鍋裡撈到一隻煮熟的大老鼠後，就不敢再喝了」。

不過也有網友認為女子的行為沒有問題，因為既然店家提供湯免費喝，就要不怕顧客裝盛，不然就是要貼告示提醒，「我真的覺得，你有種就貼公告說限制幾碗，不然到底有什麼資格管別人要喝幾碗」、「不是免費的嗎？那為什麼買一個便當就不能盛很多湯」、「又沒有公告限制，卻又要消費者不能裝太多，這樣未免太矛盾」、「覺得以後為了避免類似糾紛，店家還是做個告示牌提醒一下比較好，不然又會鬧得雙方不愉快」。