口罩日產千萬片對廠商不利？ 網曝致命隱憂：恐削價競爭

新冠肺炎（COVID-19）造成口罩供不應求，為了能穩定貨源，政府因而擴充口罩產線，有望達到日產千萬片的目標，對此，有民眾擔憂「口罩產能增加對台灣廠商不利」，貼文引發網友熱議。

原PO在PTT發文表示，台灣的口罩機器最快每分鐘120片，而目標產量1300萬片已是全球最高，或許是目前面對疫情最好的方式，但要思考疫情過後，可能會像以前一樣庫存暴增，加上價格因素被中國進口打趴，國外很多廠商不敢貿然增產也是這原因，沒人能預料疫情持續多久。

原PO提到，面對疫情發展，台灣應研發量產高速機，我國人口少需求相對較快飽和，但全球口罩大缺貨，如果每日量產超過所需，扣住自用需求額度，其它由政府統一出口，按出貨比例分潤，「讓廠商先把這波賺起來，疫情過後可以對小廠輔導產業轉型。」

貼文一出，網友紛紛留言回應，「疫情短時間內應該沒辦法控制，我想口罩數量夠之後應該能開放部分出口，讓口罩廠可以刷一波利潤」、「推推推，深有同感」、「研發可清洗重複使用醫療口罩會不會比較好」、「沒事的時候就夕陽產業，有事的時候才變台灣之光」、「以後口罩供貨無虞能開放部分出口，免得以後跟中國削價競爭」。