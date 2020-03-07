日財務大臣「有錢也不能出口罩」網專業分析兩點：台灣很幸福

新冠肺炎疫情(COVID-19)持續蔓延，台灣的實名口照制度也發揮了不少功效，近來有網友在PTT分享一則日媒報導，內容提到日本財務大臣在預算會時表示「就算出錢也沒有口罩」，否決了重編預算提議。貼文一出，立刻引發熱議，甚至有相關產業的人解釋日本口罩增產不容易的2個關鍵原因，提醒大家身在台灣該感到「很幸福」。

根據日本共同社報導，日本財政大臣麻生太郎日前在上議院預算委員會會議說「即使出錢了也沒有口罩」，同時拒絕了2020年加強對付新冠狀病毒的預算。

對此也有網友發文解釋為什麼日本工業這麼強也做不到提供足夠使用的口罩？首先指出口罩產業基本上是夕陽產業，在去年的這個時候如果有人跟你說他們公司有在做口罩，這間公司肯定也有其他不織布產品產線，而且其中口罩佔比極低，因為中國製口罩非常非常便宜，口罩機也非常便宜。

目前全亞洲可能剩中台韓還有在做口罩機，在亞洲各國禁止出口的當下，若日本加班趕製的話成本不低「這筆開下去，可能會有點傷。」

第二是日本不織布產能極低，塑膠原料高度仰賴進口，基本上市面上看到日本製不織布製品，原料90%都是從中台越等其他亞洲國家進口，製造成型在日本而已。在現在原料來源不明的當下，就算做了機器，也生不出口罩。

網友也說，網路上一堆人說開口罩產線是什麼圖利廠商，各位應該要覺得很幸福，台灣的公司就這麼老實，政策下來了就老實做，價錢都一樣就當消庫存，雖說沒賺錢是騙人的，但是加班加的要死這錢比平常難賺多了，如果政府一開始不理這件事，這些機器都會是原本的三到五倍出口中日韓，這才是真的圖利廠商。

對此網友也紛紛留言「賣國外真的會比較賺」、「台灣口罩廠現在真的是良心事業」、「推。謝謝國家隊」、「真的要所有人感謝他們犧牲幫忙」、「日本也可以自己設廠增產啊 但不會有人帶」、「更覺得現在政府政策很強」。