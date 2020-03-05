點外送驚見超狂加料 老闆生日大放送網友讚「太佛心」

懶人經濟崛起，不少人都會選擇外送。一名女網友發文提到，她點了一碗麻油米血高麗菜湯外送，沒想到送來時卻附贈一支大雞腿，袋子裡還有一張紙條寫著當天正好是老闆生日，所以特別大放送，事件曝光後網友們也紛紛留言讚爆老闆的暖心舉動。

「有沒有人叫外送，遇過店家暖心的舉動？」昨（4）日一名女網友在臉書社團「爆廢公社」發文表示，當天晚餐只是點了一碗麻油米血高麗菜湯，但沒想到拿到時卻超大包，打開後才發現裡面還多了一支大雞腿，讓原PO驚喜不已。

原PO提到，除此之外袋中還有一張紙條上面寫著「今日老闆生日，高麗菜米血湯加一支雞腿，祝您用餐愉快」，原來當天正好是老闆生日，所以特別大放送，這讓原PO非常驚喜，並在貼文中表示「不知道老闆有沒有在爆廢裡，但我還是要跟老闆說，老闆謝謝你，祝你生日快樂啊」。

照片曝光後網友們紛紛留言分享自己的經驗，「之前叫熊貓買炸雞的時候也是，多送一隻雞翅，整個開心」、「有遇過貼心的司機，聖誕節送一大包糖果跟卡片」、「有遇過過年在公司叫便當店家每個便當都加一隻雞腿」，也有許多人大讚老闆實在太佛心「暖心的老闆」、「老闆人真好」、「佛心來的欸」。