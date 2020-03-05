計程車怎載客最賺？老司機曝「這條路線」3年賺600萬

台灣大眾運輸工具選擇多元，乘坐計程車以跳表計價，多少影響民眾搭乘的意願，就有網友好奇，路上小黃滿街跑司機怎樣載客才賺錢，對此，有老司機跳出來表示，想要賺錢只能開往「機場」，直呼「年賺百萬跑不掉」。

原PO在PTT發文表示，公司加班晚上搭計程車回家，途中跟司機聊天對方提到，之前在機場排班3年淨賺600多萬，等於一年平均200多萬，讓他聽了很是心動，便詢問廣大鄉民，「開計程車是不是真的這麼爽？」

貼文一出，許多開過計程車的駕駛表示，「很多外籍旅客搭跨縣市都幾千塊起跳」、「一個月15-20萬差不多」、「一個月營收20萬要這樣開，排隊等乘客30分鐘，一趟來回2小時，一天開15小時」、「機場排班一個月可以20萬出頭」、「我朋友全家4人開計程車24小時輪流，台北市3棟透天厝給你參考」、「專跑機場到市區的，通常都賺很多」。

事實上，機場線的計程車需至航空警察局網頁登記，唯有中籤的司機能到機場排班，每3年會重新登記抽籤，以保障駕駛們的權利。