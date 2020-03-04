次氯酸水裝飲料瓶放冰箱 室友偷喝急送醫恐龍媽氣炸

喜歡貪小便宜當心得付出慘痛代價！一名住校的男大生發文抱怨室友很愛偷喝其他人放在冰箱裡的飲料，即使瓶身上有貼標籤來註明所有者的名字，但這位室友仍然照喝不誤。日前原PO用飲料瓶裝了次氯酸水打算來消毒家具，擔心有人誤拿於是特地貼了張「別喝！」的紙條，沒想到那名室友還是照樣偷喝，還好送醫治療後已無大礙。只不過這起意外也讓室友的媽媽到校興師問罪，甚至嗆聲要告原PO，經過調解後也已順利解決。

原PO在《Dcard》論壇貼文寫道和另外3名室友共住一間房間，冰箱是共用的，生活規章規定誰將物品放入冰箱就要貼上標籤來識別、負責，一直以來他都很遵守，但當中有一名室友卻很不檢點，不僅飲料喝一半放入冰箱後就沒拿出來過，不然就是食物放到發霉，更讓原PO困擾的是這名室友會偷喝其他人的飲料。原PO說這名室友不管別人的飲料有沒有開過都會喝，就算是做了標籤仍然沒用，直到日前室友終於踢到鐵板。

因為新冠肺炎疫情嚴重，原PO為了消毒家具，便拿運動飲料的寶特瓶裝了次氯酸水，而且他想讓消毒液噴起來冰冰涼涼的比較療癒，於是便將次氯酸水放入冰箱，但又擔心會被室友誤喝，只好做了兩張標籤，一張寫自己的名字，另一張則標註警語「別喝！」沒想到還是被打開來喝了幾口，「本來整罐滿的，少20多%」。原PO說當天返回宿舍才知道室友偷喝緊急送醫，雖然上網查過次氯酸水屬於弱酸性不至於致死，但這起意外還是讓室友的家人氣炸。

室友母親當晚氣憤的衝到學校理論，原PO急忙解釋瓶子有貼標籤警告，並且告知對方室友平日的壞習慣，但仍不被接受，對方甚至揚言要提告，鬧到連校監都趕來關切，「起初有嘗試調解，但最後（校監）差點跟那大媽打起來」。最後經過律師介入了解，並進入調解委員會協調，「冷藏經標籤告示之次氯酸水屬個人行為，冰箱之生活公約並無限制放置品項種類，僅要求清楚註明所有人及不得擅取他人物品，經查該室友本身也有在冰箱以比菲多空罐儲放汽車用雨刷精且無額外警告標語至今至少半年（另應外系室友儲放打火機專用煤油、龍舟隊室友有儲放處方簽個人傷藥），故冰箱之混類儲放現象屬四人共識，最終對方認同我並無誘食跡徵及犯意動機，針對此案對方（含對方委任律師）決定放棄（非保留）法律追訴權。」

文章引起網友們議論紛紛，一面倒地砲轟這名室友，「我怎麼只覺得他活該啊，而且他偷喝這件事本來就有犯法了」、「你都有明顯標示了，他還喝？他是視障人士嗎？」、「都說不能喝了，到底是多愛偷喝？」、「偷喝了人家的東西還想告人？」、「他活該啊，有人叫他拿嗎？媽媽也很有事，不過也不意外啦，家庭素質從小養成」、「喝別人東西本來就不對啊，還怪別人放消毒劑？這世界怎麼了？」、「他家也不是在沒錢，但為什麼一瓶幾毛錢的飲料都不自己去買」。