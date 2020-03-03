務農年收入千萬…相親易遭打槍？ 網分析：不只是錢的問題

交往對象評估彼此各項條件、興趣，且希望日後能夠生活無虞，經濟條件常被列為重要評估項目之一。一名網友透露，40多歲務農的友人年收入千萬，但多數相親皆無結果，令他感到好奇發問「為什麼務農的相親都被打槍比較多？」眾人分析個案原因，直指不只是錢的問題。

一名網友在PTT發問「為什麼務農的相親都被打槍比較多？」因為一位40多歲未婚的友人，雖然從事務農工作，但年收入也有破千萬，條件算是不差，但多次相親都被打槍、拒絕，讓他很好奇。

提問引發討論，網友質疑相親是否「沒亮存摺」、「一定沒說自己年收多少」；另派網友認為不單是錢的問題，直指「現在女生誰要跟你當農婦」，認為「嫁去農家要幫忙很辛苦」、「務農=鄉下=傳統家庭，還要住鄉下，沒什麼娛樂，沒有百貨」、「免費人力加上生孩子便器」、「要是我女兒，我也不要嫁給他」，即便有人幫推「選務農才好好嗎？有土地耶」，也遭嗆「只看收入沒看負債」、「走開，有錢也只能宅在家」。

也有網友持平而論，認為「應該是務農的家族都有一些特性」，建議網友的友人「前提應該說不需要幫忙務農就好了」，比較能增加相親成功機會。