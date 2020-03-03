快訊

剪斷電子腳鐐計程車之狼落網！警方在高雄岡山地區逮人

新竹林東京北京返台不配合居家檢疫 遭重罰百萬成首例

聽新聞
test
0:00 / 0:00

務農年收入千萬…相親易遭打槍？ 網分析：不只是錢的問題

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友的朋友從事務農工作，每每相親都失敗，引發好奇上網提問求解。示意圖／ingimage授權
一名網友的朋友從事務農工作，每每相親都失敗，引發好奇上網提問求解。示意圖／ingimage授權

交往對象評估彼此各項條件、興趣，且希望日後能夠生活無虞，經濟條件常被列為重要評估項目之一。一名網友透露，40多歲務農的友人年收入千萬，但多數相親皆無結果，令他感到好奇發問「為什麼務農的相親都被打槍比較多？」眾人分析個案原因，直指不只是錢的問題。

一名網友在PTT發問「為什麼務農的相親都被打槍比較多？」因為一位40多歲未婚的友人，雖然從事務農工作，但年收入也有破千萬，條件算是不差，但多次相親都被打槍、拒絕，讓他很好奇。

提問引發討論，網友質疑相親是否「沒亮存摺」、「一定沒說自己年收多少」；另派網友認為不單是錢的問題，直指「現在女生誰要跟你當農婦」，認為「嫁去農家要幫忙很辛苦」、「務農=鄉下=傳統家庭，還要住鄉下，沒什麼娛樂，沒有百貨」、「免費人力加上生孩子便器」、「要是我女兒，我也不要嫁給他」，即便有人幫推「選務農才好好嗎？有土地耶」，也遭嗆「只看收入沒看負債」、「走開，有錢也只能宅在家」。

也有網友持平而論，認為「應該是務農的家族都有一些特性」，建議網友的友人「前提應該說不需要幫忙務農就好了」，比較能增加相親成功機會。

相親 年薪

相關新聞

想學做口罩大學該讀哪系？ 網曝關鍵解答：剩沒幾間了

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續擴散全球，民眾為了自保都紛紛戴起口罩，造成口罩供不應求，為因應此狀況政府更拍板出資2億增加口罩產線，防疫期間口罩工廠的作業員也一刻都不敢懈怠。對此，今（3）日就有一名網友在PTT上PO文提到，最近朋友的弟弟剛好在準備指考，加上近期在鬧口罩荒，所以對方覺得就讀跟「製作口罩」有關的科系應該對未來很有幫助，但是卻不知道到底要選擇什麼科系，於是原PO就好奇詢問廣大網友「想要學做口罩要讀什麼系？」

務農年收入千萬…相親易遭打槍？ 網分析：不只是錢的問題

交往對象評估彼此各項條件、興趣，且希望日後能夠生活無虞，經濟條件常被列為重要評估項目之一。一名網友透露，40多歲務農的友人年收入千萬，但多數相親皆無結果，令他感到好奇發口「為什麼務農的相親都被打槍比較多？」眾人分析個案原因，直指不只是錢的問題。

單親媽在醫院隔離病房當清潔員被酸 委屈直呼：整理完衣服沒一次乾的

新冠肺炎（COVID-19）持續擴散全球，除了第一線的防疫官員和醫護人員外，就連負壓隔離病房的清潔員也是相當辛苦，不僅要隨時保持病房的清潔衛生，更要承受可能隨時被傳染的風險。不過今（2）日卻有一名網友在爆怨公社中PO文表示，自己在醫院當夜班清潔員，每次只要一到負壓隔離病房整理完後，衣服從來沒有一次是乾的，但是她卻常常聽到家屬或病人對她說「上大夜班很爽吧，錢最多事最少」，讓她聽了相當難過並直呼「請尊重我們好不好！」

148公分小隻女上廁所習慣靠馬桶蓋 網揭超噁內幕：都是病菌

不少人可能都曾經因為自己的體重或身高而感到困擾，在日常生活中也會感到些許的不便，因此總會想盡各種方法去克服。日前就有一名女網友在PTT上PO文表示，自己家裡前幾天換了一個可以自動掀蓋的馬桶，但是過了3天就壞掉了，原來是因為她自創了「獨特的如廁方式」，但不僅讓馬桶蓋壞掉，還被家人罵翻，甚至就連網友都直呼「真的超噁！」

台灣公車司機和日本的哪個較強？ 網就技術、水準深入分析

大多數通勤族每天幾乎都會搭公車、捷運上下班，不過台灣公車司機的素質良莠不齊，有些暖心的司機相當盡忠職守，但也有少數的司機總是喜歡開快車，若是一不小心沒抓好扶手，可能就會差點跌倒甚至撞到他人。昨（1）日就有一名網友在PTT上PO文提到，自己平時住在台北，因為通勤的關係常常要搭公車，但是他卻發現台灣的公車司機很愛變換車道，與他先前去日本坐公車的感覺有很大的不同，因此他就好奇詢問廣大網友「日本跟台灣的公車司機哪個技術好？」

男友不是拿iPhone被閨蜜看不起 網傻眼：刷新三觀

蘋果產品以精緻、高端的形象打入市場，如今不少民眾都擁有一部iPhone手機，雖然價格相較他牌手機來得貴，但仍有不少民眾因信仰和習慣選擇購買。近期有網友發文，她說之前交男友時常常發限時動態分享近況，沒想到朋友卻相當執著原PO男友不是用iPhone，並說至少用同一款手機會比較了解對方，原PO聽到後直接傻眼，而網友們則是表示這樣的想法簡直刷新三觀。

核四廠沒蓋成是台灣人重大損失？ 網曝悲哀內幕：3000多億打水漂

台灣第四座核能發電廠，就是我們俗稱的「核四廠」，自1980年代提出並選址至今，其中經歷多次的停工、復工及封存、拆解等波折，更花費了好幾千億的預算在興建工程上，但是現今仍遲遲無法運轉，其安全問題經常成為大眾關注的焦點。昨（1）日就有一名網友在PTT上PO文提到，自己每次和朋友路過核四附近，對方都說「很可惜」，因為原PO的朋友認為若是核四如期運轉，對台灣將會是利大於弊，這讓原PO相當好奇的問道「核四沒蓋起來算是台灣的重大損失嗎？」

住家附近有家樂福還是好市多哪個較實用？ 網一面倒

通常一般住家附近若是有大賣場對很多民眾來說都相當方便，平時要採購日常生活用品時，就不用大老遠的跑到郊區去購買。昨（1）日就有一名網友在PTT上PO文提到，住家附近有間家樂福，還是有一棟好市多（Costco）哪一個比較實用，並詢問廣大網友「住家附近有家樂福和好市多大家比較喜歡哪一個？」

外食族如何防新冠肺炎？ 他憂這些因素成感染破口 網友提供唯一救援

新冠肺炎（COVID-19）來勢洶洶，三餐老是在外的民眾也很擔心是否成為高危險感染族群。有網友在ptt問說「除了勤洗手，外食族有什麼建議嗎？」因為他這幾天買外食觀察到，有很多小細節還是有汙染的可能。

搭客運前量額溫38.4度！女大生最後決定被讚爆

新冠肺炎蔓延，客運日前開始為乘客量額溫，若有發燒狀況則可拒載，以保障其他乘客安危。有網友表示，日前搭客運時，雖然身體沒有不舒服，卻被量出38.4度額溫，最後他決定退票，將行程往後延，避免傳染風險。他的行為讓其他人大讚是「模範行為」，也有人認為「額溫很不準，爬個山就38.5度」。

媽媽上菜市場買口罩套 她一戴上傻眼：有戴跟沒戴一樣

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續擴大，各國確診病例數仍不斷增加，對此台灣也在第一時間展開防疫措施，並全面徵收口罩，採實名制購賣，由於每人一禮拜只能買2副口罩，不少人會去購賣口罩套裝在口罩外部，減少受損污染。近日有網友發文分享，表示媽媽上菜市場買了口罩套給她，她開心地將它拿去洗，但事後套入口罩戴上後卻傻眼，因為根本無法包覆住口鼻，令她無奈說到「有戴跟沒戴一樣」。

成吉思汗新址有內幕？北屯人怕到「不敢去」曝心聲

成吉思汗健身房創辦人「館長」陳之漢投入1.5億元至台中展店，店址位在崇德二路和河北東街口的尊龍KTV舊址，建物面積約2200坪，將成為該處地標之一。不過有網友表示，北屯區俗稱「八大黑道聚集地」，健身房附近又有很多KTV，經常聚集許多黑道份子，近日還看到一次來10幾名警察，他直言「這地點讓我不敢去」。

熱門新聞

住家附近有家樂福還是好市多哪個較實用？ 網一面倒

核四廠沒蓋成是台灣人重大損失？ 網曝悲哀內幕：3000多億打水漂

領口罩像開福袋！網友炫照釣出「高級款」 眾人羨：領到口罩界LV

148公分小隻女上廁所習慣靠馬桶蓋 網揭超噁內幕：都是病菌

單親媽在醫院隔離病房當清潔員被酸 委屈直呼：整理完衣服沒一次乾的

阿嬤說晚餐「只有高麗菜」端出來的好料讓她崩潰

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。