歐洲人排斥戴口罩？台留學生點出「價格、習慣」為主因

新冠肺炎（COVID-19）肆虐全球，不僅亞洲淪陷，現在就連歐洲也遭殃，各國確診人數不斷攀升，而有民眾好奇詢問，面對疫情的威脅，為何歐洲人戴口罩的比例不高，問題一出，引發網友們熱議。

歐洲疫情擴散，義大利感染人數達2036例且52人死亡，成為歐洲重災區，此外西歐國家更是全境淪陷，但當地民眾戴口罩的比例不高，對此，有人在PTT發文表示，義大利議員戴口罩赴議會遭嘲笑，讓他爆氣摔話筒，「這樣看來歐洲人似乎蠻排斥戴口罩，是有什麼原因造成這樣的民情呢？」

貼文一出，有名台灣留學生留言回應，去維也納機場送女朋友，走出來發現賣sim卡的小店桌上擺一堆口罩，隨口問一下，最便宜的25歐元（約新台幣830元），能重複使用長得像N95一樣的要價40歐元（約新台幣1330元），「以普通麵包3歐元來看，換成台人習慣的比喻就是一個口罩是他們8個麵包的價錢，所以台灣一個口罩6塊真的很佛，由此推論應該是價格太貴，加上歐洲人沒有戴口罩的習慣」。

其他網友留言表示，「歐美人習慣生病才戴口罩」、「他們覺得有病就不該出門加上有恐怖攻擊」、「上次看一個外國人解釋，歐美人認為一個人應該要能以全貌面對世界，他們覺得這是人跟人之間交流的基本，所以他們不會想戴口罩，遮掩自己的顏面會讓人覺得你沒有自信，就會沒好感」、「歐洲國家一堆立法禁止在大眾場所和抗議場合戴口罩，怕恐怖攻擊和暴徒遮臉，國家立法和社會風氣造成的」。