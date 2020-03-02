住家附近有家樂福還是好市多哪個較實用？ 網一面倒

通常一般住家附近若是有大賣場對很多民眾來說都相當方便，平時要採購日常生活用品時，就不用大老遠的跑到郊區去購買。昨（1）日就有一名網友在PTT上PO文提到，住家附近有間家樂福、還是有一棟好市多（Costco）哪一個比較實用？並詢問廣大網友「住家附近有家樂福和好市多大家比較喜歡哪一個？」

原PO在文中好奇表示，如果住家附近有間家樂福和一棟好市多，那麼哪一個對於生活方便度較高，對一般民眾來說也比較實用。但有去過家樂福和好市多這兩家大型賣場的人應該不難察覺，兩家商品的性質其實不大相同，好市多通常進口份量大且運用「倉儲式」的銷售方式，同時也會向會員收取小額的年費；至於家樂福則相對比較多日常生活用品，販售的商品也是一般中小型超商就可以買到的，也深受不少消費者喜愛。

PO文一出後，立刻吸引大批網友留言回應，許多網友認為若是考量住家附近，會優先選擇家樂福，因為平時不會大量採買食材，只有去家樂福才買得到小份量的商品，加上好市多附近交通經常不順暢，因此以便利性來說還是會選擇家樂福，「絕對是家樂福啊，好市多只會讓住家附近的交通不順暢」、「好市多的份量太多，根本買不了那麼多」、「家樂福對台灣人來說應該比較方便，好市多比較適合外國人」、「當然是家樂福啊，大又便宜又不用會費」、「住好市多附近一定交通災難」、「家樂福買東西很快，好市多要買很久」、「家樂福通常生活機能比較好」。

不過也有網友持不同看法，「住家附近有全聯就差不多了吧」、「大潤發比較實用又方便」、「都不好，車都會很多，交通會亂，住家附近有全聯或頂好就好了」、「有7-11就夠了吧」、「好市多除了肉以外一個人好難買，都要跟別人分購，全聯就很夠了」、「通常大家都還是會去超市吧，量販店的生意可能都沒有超市來得好」、「有IKEA也很好，有得吃又有得買」、「全聯、美聯社、小北都比家樂福、好市多還好」、「其實有全聯就可以了，其他就線上購物」。