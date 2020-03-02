「上禮拜去日本」 母女逛街沒戴口罩 對話讓店員瞬間臉綠

新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延全球，日本旅遊警示已經升級到第二級，若從日返台者依規定皆須進行14天自主健康管理。一名在糖果店工作的女店員發現到店的客人，竟是剛從日本回國者，完全不顧防疫規則規範到處趴趴走，而且還不戴口罩，令她氣到「腦海裡三字經跑過千言萬語」，網友也齊轟「太自私了」、「快打1922通報」。

一名擔任糖果店門市人員的女網友在《爆怨公社》發文，日前有一家人到店裡選購產品，突然聽到小朋友在遠處呼喚家長，「媽咪，這個是你上禮拜去日本買的嗎」，關鍵字「上禮拜去日本」讓女網友瞬間傻眼，疑惑這個時間點不正是「自主健康管理期」嗎？為何出現在店裡還都沒戴口罩！本來想去趕人的，但那對母女自己先跑了。

女網友表示，新冠肺炎疫情嚴峻，身為門市人員口罩得天天戴著、消毒酒精想到就噴，在這個風聲鶴唳的時刻，竟還有人在自主健康管理期到處趴趴走，還一家大小都不戴口罩，令她「殺人的念頭從未如此強烈」、「腦海裡三字經跑過千言萬語」，拜託該受防疫規範者「能不能有點自覺」，這對母女顧客的出現，讓她「現在都有一種身體不舒服的心裡錯覺」。

貼文一出，網友一面倒痛批「太自私了」、「就是有這種人，失控了再怪政府防疫做不好」、「保護自己，保護別人，很難嗎」、「拍照1922通報」，還有許多網友唉嘆「很多這種夭壽人」、「大家只能自己保護自己，少出門了」、「防疫靠自己」。

新冠肺炎（COVID-19）疫情止不住，我國針對各國疫情嚴重程度，分列3級旅遊疫情建議，日本被歸為第2級，由日本返國者須「自主健康管理14天」，期間應盡量避免外出，需外出應全程配戴口罩。