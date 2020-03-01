惡鄰居把共同停車場當回收廠 屋主怒斥：一堆蟑螂想到就噁

共同租空地當車位，鄰居竟當作資源回收廠！日前一名女網友在爆怨公社中PO文提到，自己家和相鄰的3戶鄰居共同向國有財產局租了一塊地，蓋了一個簡易的車庫，一開始大家都正常使用，沒有什麼大問題，但後來新搬來的鄰居因為沒有車，就開始在車格裡堆起回收物，甚至越堆越多，儘管原PO再怎麼溝通，對方都敷衍了事，讓原PO氣得直呼「真的超火大！」

原PO文中提到，先前和相鄰的3戶鄰居跟國有財產局租了一塊空地，用來當作車庫使用，自己家的車位在中間，但是因為不常回家，所以大部分的時間都是空著的。後來新搬來一戶鄰居因為沒有車，竟然開始在他的車格堆起回收物，而且東西越堆越多，甚至堆到了原PO的車格，導致她的車位有一半以上都被對方佔用，讓她不禁怒斥「害我開車回家有車位都不能停，只能停路邊」，更透露，即使跟對方反應過很多次請他把東西清走，但對方幾乎都敷衍了事，讓原PO感到相當無奈。

只見照片中的停車場內，幾乎有一大半的空間都被鄰居的回收物佔據，甚至還有一大堆回收物都被堆放出來，可見量真的多到相當嚇人。最後原PO實在很不平衡的表示「明明都有乖乖付租金，車位卻被鄰居當成回收廠，還衍生出一堆蟑螂，想到就噁心，真的沒辦法收拾這種人嗎？」

PO文一出後，隨即引來大批網友留言，紛紛為原PO抱不平「鄰居只要是撿回收的，大家就會像住在貧民窟」、「直接告他侵佔妳的私人用地」、「如果是我的話，我會借一台3噸半的車來停，直接壓過回收物」、「這種撿回收的真的不好應付」、「我建議要趕快處理，要不然只會越堆越誇張」、「既然對方無法商量，就用告的，讓國家來教」、「跟撿破爛的住在一起就是永無安寧，最好還是自己搬走」。

也有不少網友建議原PO「當初和國有財產局簽約時，租約上應該會註明『當車庫使用』如果合約上有寫，鄰居放回收物就等同於違背租約，可以向國有財產局申請解約」、「這種可以告停車位竊占罪」、「直接打給環保局，跟他們檢舉」、「可以在中間加裝一個隔板，看他怎麼堆」、「建議先拍照，再用尺量一下車庫的寬度，用鐵樂士噴一下做記號，打電話去問地主或環保局要怎麼處理才好」。