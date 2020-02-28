她高燒39.4還狂咳 襄理要求照常上班：自己看著辦吧

正值新冠肺炎肆虐之際，流感也不容忽視，一名女網友昨（27）日罹患重感冒，體溫發燒到39.4，就醫檢查發現是類流感，她向公司請假想在家休息，以避免傳染給他人，但襄理卻要她照常上班，甚至還撂話「妳自己看著辦吧」，讓她不知如何是好。

原PO在臉書「爆系知識家」貼出和襄理的對話截圖向網友們求助，她表示自己的工作是社區秘書，接觸的人大多是長輩比較多。她昨天高燒到39.4趕緊去掛急診，檢查後醫師告知是得了類流感，要她在家休息3天不能接觸人群。原PO為了避免傳染給別人，於是用LINE向襄理請假，並且貼出診斷書和藥包以示證明。

原PO告訴襄理自己一直高燒不斷，咳到不行，擔心如果繼續上班會傳染給長輩們，希望能夠請假，但是襄理卻回覆說「我沒辦法做任何決定，妳自己看著辦吧」、「有沒有辦法上班，來不來自己決定，因為並不是第一次或第二次，甚至於第三次了」、「能幫忙我一定幫，但我能力也有限，並不是每次都能幫忙到底喔」，要她自己決定要不要上班。

網友們紛紛替原PO打抱不平，「太沒人性了，這麼嚴重還要上班」、「請病假是妳的權利」、「這襄理沒常識嗎？」、「當然不用去啊，先顧好身體重要，他們就不要生病請假」、「法規規定流感要退燒48小時才能上班唷！勞基法有規定」、「夭壽高溫…這還能工作嗎？」、「流感死亡率比新冠肺炎還高」；還有人建議原PO留存證據，「先錄音或截圖再去上班，免得到了又被罵」、「收集雇主強迫妳上班的證據」、「去之前先蒐證，上司叫妳上班的對話，不然傳染是可能被檢舉蓄意」。