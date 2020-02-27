疫情打擊生意！餐廳業者曝房東暖心舉動 網友大讚「太佛心」

新冠肺炎（COVID-19）疫情發燒，除了民眾擔憂會被感染，景氣方面也受到影響，許多人減少外出消費，造成餐飲業等不到客人，還得面臨房租的壓力，業者叫苦連天。不過基隆有一名餐廳業者在臉書發文表示，房東理解他們的困境，於是伸出援手「免租一個月」，讓這名業者相當感動，網友們看了也大讚房東「太佛心」。

這位餐廳業者在「基隆人」臉書粉絲團開頭寫道「正能量分享給我們基隆人：超感動…一定要發的感謝文」，他表示受到疫情影響來客數減少，業績不如以往，即使如此房租還是得要繳交，這讓原PO覺得很苦惱。

就在此時房東伸出了援手，給予原PO「免租一個月」，讓他覺得溫暖又感動。原PO說好人總是在最需要的時刻出現，「餐飲業受疫情影響不只我一家，但是少見的是『房東願意伸出援手』。我們的房東是七堵的一對醫師和醫師娘（康醫師、康太太），真的是窩心，在我們一片低迷的情況下，給了我們最溫暖的強心針『免租一個月』。慷慨！大方！有愛！我們僅以發文表示感謝與感動！」

許多網友看了好羨慕，「也太佛心了」、「真的是很有暖度的房東」、「房東太太好人有好報」、「感恩這位房東夫婦真有愛心，一起為台灣加油」、「好棒的房東，貼心」、「共體時艱的概念，真好」、「真的雪中送碳」、「真的是很好的房東，值得我們學習」、「對照漲我們房租的房東，真是羨慕啊」。還有認識房東的網友也稱讚表示「康醫師人真的很好」、「他超棒的，推推」、「從小給他看到大，真的人超好」、「應該是康德華醫生，他真的是個好人」。

也有網友認為房東不亂漲房租讓人敬佩，「這才是真的三贏局面！祝福房東一家一生平安」、「現在社會有錢又有德的人太少了，不得不讚一個」、「遇到好人！現在太多貪心無良房東了，看生意好就漲房租」、「台北某些貪心的房東應該要學習這種大愛的房東，不能只知道一昧的調整租金，不管房客死活」。