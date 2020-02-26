囤口罩被罵自私！他爆怒吐真相 主管得知傳訊道歉

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，民眾紛紛搶買口罩自保，導致出現供不應求的情況，有網友表示，自己是嚴重過敏兒，習慣在身上放口罩，半年就要補貨一次，公司同事得知便來找他要口罩，結果有人沒拿到開始職場罷凌，最後他忍無可忍爆氣回嗆，「我囤的活性碳口罩，要的現在拿去」，事後主管傳簡訊道歉，讓他先休假散心，之後再到公司上班。

原PO在「Dcard」發文表示，自己體質嚴重過敏，習慣在身上放口罩，一天平均用3~5片，為了便宜都直接跟工廠叫貨，即時有空氣清淨機，但睡覺都必須戴口罩，幾乎半年要補貨一次，因是過敏所以買活性炭口罩居多，只有少量的醫療口罩。

隨著疫情升溫，公司有些同事知道他有買口罩的習慣，紛紛詢問能否購買一盒，誰知消息在公司傳開，很多人跑來詢問口罩，但他手邊沒有足夠的醫療口罩，加上親人本身也需要，結果開始出現言語諷刺，「就是有這種人在囤貨，才害我們買不到口罩」，連主管都半壓迫提醒，「不要囤積口罩，拿一點給需要的人」，這讓他上班壓力大，「但不是工作上問題，而是面對嗜血的同事」。

近日早上開會時，同事咳嗽沒戴口罩，突然有人冒出一句，「唉，就是有自私的人」，然後大家將目光投射到原PO身上，讓他忍不住怒吼，「對！我就是在囤口罩，囤的都是活性碳不是醫療口罩，想要的現在都拿去」，整個會議室鴉雀無聲，他當下直接請假回家，事後主管傳訊息道歉，「表示大家壓力都大，不要太放在心上，這禮拜就先好好休假，下禮拜再回去上班」。

貼文一出，許多網友留言回應，「又不是在疫情爆發後刻意囤貨，同事間誰最厚臉皮一看就知道」、「怎麼有人總是把別人的好心當必須」、「我也是因為過敏，所以身邊都有口罩，睡覺也都要戴口罩」、「你在管制前囤的，他們是在叫什麼」、「世上自私的人一堆」、「你完全沒有錯，同事都超有病的」。