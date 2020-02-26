他問27歲存款僅10萬慘嗎 網曝標準「根本人生勝利組」

有民眾在網路上提到朋友27歲存款只有10萬元，雖然沒負債但也尚未買車買房，還有位女友要照顧，讓他不禁問「這樣算慘嗎」，不過網友卻說，這年代沒負債有女友已經是人生勝利組了。

一名民眾在「Ptt 八卦板」描述，朋友今年27歲住在台北，銀行存款卻只有大約10萬元加上一點零頭但沒有負債，而目前他沒有買汽車，平時只靠一台機車打天下，也沒有購屋。不過，原po說，「他還有個小女友要陪要花」，也好奇詢問朋友目前的情況算不算慘。

文章一出，引起網友討論。有網友指出，「這年代沒負債就是人生勝利組了」、「沒負債很強了」、「沒負債可以了啦」、「沒負債沒貸款就很好啦，錢只要有工作就能存」。

也有人認為原po的朋友還有一位女友陪伴已經是人生勝利組，「有小女友可以了」、「有女友就贏了」、「有女友很強了」、「沒負債有女友，人生勝利組啦」、「有女友贏一堆人，哪裡慘」，甚至有人覺得這是篇炫耀文章。

還有人指出，自己已經年過30存款卻只有2萬出頭，雖沒有負債但如果急須用錢的話，恐怕也會有困難，不過網友也提到，如果有想嘗試投資理財的話，現在的美金很適合下手購買。