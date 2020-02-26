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台灣連兩天確診增2例卻無感？ 網友：沒爆衝都是好消息

確診破千例！南韓新增1起死亡病例 累計12死

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台灣連兩天確診增2例卻無感？ 網友：沒爆衝都是好消息

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友質疑，有連續兩天增加2例確診新冠肺炎，大家是否已漸漸習慣、麻痺，引起不少網友討論。本報資料照片
有網友質疑，有連續兩天增加2例確診新冠肺炎，大家是否已漸漸習慣、麻痺，引起不少網友討論。本報資料照片

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續升溫，昨（25號）新增首位兒童確診者，目前國內總計共31例。有網友質疑，有連續兩天增加2例確診新冠肺炎，大家是否已漸漸習慣、麻痺，引起不少網友討論。

一名網友在「批踢踢實業坊」發文，他認為當時出現白牌司機案例時，大家都相當緊張，因為是台灣第一起死亡案例，後來追查其家人及相關接觸者後，所幸除了家人以外沒有傳染給其他人，帶原者浙江台商也已找到，但第24例出現後就風雲色變，許多人都在討論社區感染擴大的可能性，相關接觸者360人以上，所幸最後也沒有家人以外的例子。

不過，卻突然連兩天增加確診2例的狀況，他表示，很久沒增加這麼快，本以為台灣已守住防線，然而第24例帶原者還沒找到再加上第27例的小兒子確診，他去年12月從大陸回台，疑似過年時被聚餐的友人感染，但目前仍無法確定。

這幾天韓國快速爆發、日本的緩慢成長及義大利的淪陷，似乎讓大家比較坦然，他也認為此次防疫很難完全隔絕，再加上第24例是第三起家庭群聚感染，不一定找得到源頭，但大家卻不像一開始反應這麼大，因此質疑，「大家是否漸漸習慣、麻痺了？」。

對此，網友紛紛表示，與其他國家相比台灣好很多，「這種親密家人（感染）的都還算不意外」、「看到義、韓崩成那樣，+2真的無感」、「看看其他國家一天100，台灣才2」、「台灣一直被其他國家超車，現在沒那種伊朗、義大利式的爆衝都是好消息」、「我們政府防疫已經比美、日都還積極了，真的不要有扯後腿的人來亂了…」。

不過，有網友則認為，接下來還有許多活動，不應太過自滿，「反應過度也做不了什麼，還不如討論疫情應對」、「不要立旗拜託，之後萬一有狀況會被拿來炒作，而且我還記得SARS是後面爆的，有陰影」、「對待疫情真的不能自滿，緊接著有學生開學、遶境、清明…考驗才開始」、「恐慌比疾病更危險，不用過度反應」。

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