月薪3萬過得是怎樣的世界？ 網揭心酸內幕：根本人間煉獄

即使最低薪資不斷調升，但有許多年輕人依然過著省吃儉用、苦哈哈的生活，很多時候都不敢有太多的慾望，就連基本的食衣住行都要精打細算才行。近日一名網友在PTT上PO文分享自己月薪3萬的生活，從每天要吃的三餐到穿的衣服，都仔細計算要怎麼做才能省最多，PO文一出後不少網友都默默流淚。

原PO在文中提到自己月薪3萬所過得生活，他每天早上都吃沒有扛棒（招牌）的早餐店，而且最好是路邊快餐車的那種，饅頭加蛋20、菜脯飯糰30和一杯小冰紅10元，因為他認為美而美一個套餐就要79元吃不起也吃不飽。至於午餐就吃公司附近的麵攤，盡量往巷子裡找沒有室內座位的那種，夏天邊吃邊流汗、冬天邊吃邊發抖，很難吃沒關係只要可以入口就好，點一碗大碗乾麵45再加豬血湯35，那麼一餐不用100元就可以解決，如果公司發獎金就切滷味犒賞自己。

原PO還表示，晚餐吃自助餐就對了，盡量多吃一些青菜少夾主菜，因為光一隻雞腿就要40，排骨也要30，但是一道青菜只要10-15元，他還試過3格都塞滿豆芽菜不用60元，甚至老闆看他可憐還特地多夾了兩片香腸，所以基本上原PO都夾兩樣菜加麻婆豆腐、瓜仔肉或咖哩雞，然後免費的湯跟飲料就會多裝一點。

此外，原PO認為假日就是要窩在家裡上網不要出門最省錢，所以他很少出門玩，就算要玩也都是去逛免費的展覽或藝文特區，不然就是騎車到海邊吹風，到山裡聽聽蟲鳴鳥叫。平常代步的機車也是換最便宜的150元機油，大部分的東西都自己DIY，沒有壞到不能用就繼續撐著。衣服也是一年買兩次Uniqlo，只買兩件不同顏色的素T替換，鞋子穿3年、外套也3年。

最後他更分享最近讓自己最開心的事就是麥當勞「輕鬆三拼」的優惠活動，可以一次吃到炸雞跟雞塊，重點是只要80元，不然平時這兩個套餐都很貴，原PO分享完自己的經歷後就詢問廣大網友「月薪3萬過得是什麼世界？」

大批網友紛紛回應「真的是悲慘世界」、「過得好充實，不推不行」、「3萬過這樣已經很爽了，房租水電一萬還有兩萬」、「我更慘早餐只有30，午晚餐還打包別人剩菜」、「機油150還太奢侈，自助換機油才110」、「我月薪6萬跟你過得生活差不多」、「還敢叫湯？我寧願兩個麵配白開水」、「這根本人間煉獄吧」。

不過也有網友認為這樣已經過得很好了，「這樣其實算奢侈，很多人比你慘」、「你吃得算很好了，尤其是早餐對很多人來說忘塵莫及」、「吃太好了吧，想過過看只有23k嗎」、「還可以一年買兩條褲子算很好了」、「我領22k，30k的生活居然那麼夢幻」。