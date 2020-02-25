網友點35元「古早味湯麵」傻眼 網友一看：根本史前時代
陽春麵和滷肉飯是最常見的平民小吃，有一位網友卻在 《 爆廢公社 》 貼文指出，他在小吃店點了一碗「古早味湯麵」，沒想到整碗麵卻「太古早味」，並貼出照片，其他網友們看了照片也覺得十分驚人，紛紛表示果然「古早人比較省」。
該網友的照片裡是一碗湯麵，除了清湯和麵條以外，只有一兩根的豆芽菜飄。網友說：「我點的是古早味湯麵，但這碗麵未免也太古早了，至少給我兩片葉子啊」，還詢問網友「這樣要35元各位覺得合理嗎？」
底下網友大多認同這碗麵真的「有夠清湯」，並表示「完美體現『清湯掛麵』」、「也許湯頭熬了一個禮拜啊」、「台北市的話合理」、「要是我我寧願去吃泡麵」。也有網友專業表示，陽春麵基本應該要有韭菜、油蔥、黃麵、大骨湯。而由於太多網友好奇是在哪吃到這碗麵，原PO也在留言中揭曉原來是在某知名鍋貼店買的。
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