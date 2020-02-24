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網瘋傳「假腳涼鞋照」其實是義肢腳套 網道歉驚呼：長知識

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友PO文強調，先前在網上瘋傳的這張圖，這其實是「義肢使用者的腳套」，無法接受大家都把它當成整人玩笑，PO文一出後網友也紛紛驚呼「第一次知道！」圖擷自<a href=爆怨公社" title="一名女網友PO文強調，先前在網上瘋傳的這張圖，這其實是「義肢使用者的腳套」，無法接受大家都把它當成整人玩笑，PO文一出後網友也紛紛驚呼「第一次知道！」圖擷自爆怨公社">
一名女網友PO文強調，先前在網上瘋傳的這張圖，這其實是「義肢使用者的腳套」，無法接受大家都把它當成整人玩笑，PO文一出後網友也紛紛驚呼「第一次知道！」圖擷自爆怨公社

日前一張「假腳涼鞋」照在網路上瘋傳，不少人都以開玩笑的方式不停轉發，時常伴隨戲謔與不尊重的言詞。對此，近日就有一名女網友在爆怨公社PO文表示，自己已經在好幾個社群媒體中看到這張圖，並強調這其實是「義肢使用者的腳套」，不明白為何大家都覺得很可怕，更無法接受大家都把它當成整人玩笑，PO文一出後立刻引來眾多網友關注，紛紛驚呼「沒說還真的是第一次知道！」

原PO在文中提到，許多人都誤以為這個義肢使用者的腳套，是可以直接穿在腳上的鞋子，甚至因為它逼真的造型而感到害怕，這讓原PO怒批「你會去笑身障者身體殘缺嗎？你會去笑視障者的手杖嗎？你會去笑聽障者的助聽器嗎？」並認為把這張圖當成玩笑看待的網友「沒有常識就算了，連同理心都沒有了嗎？」

原PO也透露，先前身邊有人因為事故所以在使用，能體會那些有殘疾的人士要融入社會需要相當大的勇氣，若是那些人看到這樣的情況會有多難過。許多網友看到這則PO後都驚呼「長知識了！」，也感謝原PO分享這個資訊，讓大家知道這不能隨便開玩笑，「長知識了，不說真的會以為是造型拖鞋」、「剛好機會教育一下孩子們」、「不講真的會以為是用來惡作劇的奇耙玩具」、「第一眼看到真的有點嚇到，因為真的做得太逼真了」、「別太在意了，無知一直是最可怕的疾病」。

同時也有不少熱心網友坦言，由於很多人都沒看過做得這麼像的鞋子，所以只是單純發表第一眼對這張圖的想法，並沒有惡意，「妳不說我還真的不知道這是義肢，所以這不能算常識而是增加了知識」、「會對這個開玩笑的是因為不知道這是義肢用的，會以為是萬聖節道具，對身障者真的沒有惡意」、「妳沒說真的很多人不知道，畢竟現在有很多逼真的造型玩具，實在讓人誤解」。

原PO事後也在留言區解釋，自己相信很多人都沒有歧視的意思，只是當時看到很多人抱怨「很噁心」、「誰會去穿」等言詞，才會讓她忍不住發文抱怨，因為那些話聽在身障者耳裡真的太痛了。

身障者 義肢 爆怨公社

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