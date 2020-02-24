新冠肺炎疫情止不住 韓國網友羨慕台灣：好想交換總統！

新冠肺炎（COVID-19）在韓國的疫情日益嚴重，短短幾天內，確診個案逾8百例、死亡人數也來到7例，引起當地民眾人心惶惶。不少韓國人聽聞台灣強硬的防疫措施後，紛紛透露真實心聲，掀起台灣網友熱議。

《韓國聯合通訊社》日前一則報導以「台灣罰居家隔離違規者4,000萬韓元（新台幣100萬元）」為題的新聞，在韓國社群平台《Naver》上引發高度關注。該則新聞的內容中指出，韓國政府未落實正確的疫情控管，提及台灣高強度的防疫措施，包括違反居家檢疫規定者將面臨100萬～4000萬韓元的罰鍰；確診或是有疑似症狀仍搭乘大眾交通工具、進出公共場所，導致有傳播可能性者，最高可判處2年有期徒刑等。

對此，韓國網友們的反應被分享至台灣社群網站PTT，有韓國網友就大力稱讚「台灣真的是防疫史上最強」、「台灣才真的是先進國家呢」、「如果我們國家也能嚴厲開罰的話，就不會擴散成這樣了，法律真的太落後了」，更有網友直言，「台灣總統來韓國吧，和文在寅交換」。

熱心分享的原Po自豪地表示，「自己總統自己選，好嗎？」，台灣網友也紛紛留言回應「才不要（交換），自己的總統自己選」、「為什麼你們要把文在寅給我們啦」、「日韓覺得台灣很好，叫他們移民過來啊」、「可以給你們最專業的柯醫師」、「現任的還在用，不介意送前任的頂一下」。