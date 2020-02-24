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義大利疫情升溫 當地人「這舉動」讓網友驚：初次看到
新冠肺炎（COVID-19）肆虐全球，不僅亞洲淪陷，現在就連歐洲也遭殃，義大利確診人數不斷暴增，累積達193例且4人死亡。就有網友表示，隨著疫情升溫，義大利民眾紛紛配戴口罩自保，多數藥局口罩都已完售，顯現當地居民對疫情的擔憂。
義大利確診人數大爆發，成為歐洲重災區，政府為防止疫情擴散，宣布封鎖境內11座城鎮，包含倫巴底（Lombardy）大區的10座城鎮，以及威尼托（Veneto）大區的1座城鎮，年度盛事威尼斯嘉年華也提前兩天結束。
對此，有網友在PTT分享多張照片，可以看到義大利民眾戴口罩預防感染，甚至有人配戴N95口罩，多家藥局門口張貼口罩完售的告示，讓原PO直呼「誰說歐洲人不戴口罩的，疫情嚴重讓他們都怕了！」
貼文一出，網友紛紛留言回應，「見鬼啦！歐洲人在大街上戴口罩」、「每個人的口罩都戴好戴滿」、「太難得了！還戴高規格的N95」、「過陣子會不會跟台灣一樣搶酒精」、「第一次看到歐洲人集體戴口罩」、「口罩應該是被大陸人掃光」。
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