擦撞肇事者留紙條道歉願賠償 車主一看內容「更怒！」

在路上不小心撞到停在路邊的車輛時，通常應附上連絡電話，讓車主聯繫事後賠償事宜。不過有網友貼出一張照片，只見一張紙條上寫著「倒車擦撞到，有問題與我聯絡」，看似很有誠意，不過仔細一看發現，紙條並沒有附上連絡電話，讓車主氣到崩潰「啊你電話咧？」

一名網友在臉書「爆廢公社」發文表示，日前在台南吃完豆花後，車子的擋風玻璃被夾了一張紙條，上面寫著「倒車擦撞到，有問題請與我聯絡，駕駛前方大燈左下角，抱歉」。

看似很有誠意要負責任的紙條，然而仔細一看卻發現紙條沒有附上擦撞人的電話，讓車主崩潰怒罵「啊電話咧？路超級大條還能A到，比我技術還爛真的不用出來外面走跳，眼睛長在X眼？阿不就謝謝你告訴我詳細到底A到哪捏」。

其他網友看完也紛紛傻眼，留言笑說「現在個資保護要非常謹慎！所以電話號碼要用火烤過紙張才會出現」、「其實是想寫請勿聯絡我……寫給旁邊路人看的……」、「紫外線燈照看看，應該會看的見」、「厲害有誠意賠償，只是忘記留聯絡方式」、「可能用隱形墨水」。

另外還有人認為對方可能是故意的，「往陰暗面想....你如果報警抓到後，不算逃逸，因為留紙條，你不找，他賺到」、「擦撞者表示：你先修，我OK！沒電話就只能調監視器了吧」、「這招是高招..若報警調監視器，肇事逃逸辦不了他，有留字條只是忘了留電話」。