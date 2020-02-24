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武漢半解禁！官方宣布符合條件及滯留武漢外地人可出城

他因居家檢疫缺席母告別式 網安慰：媽媽會體諒的

聯合新聞網 / 綜合報導
示意圖。圖片來源／ingimage
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日前一名民眾到中國大陸出差卻碰上母親病危，便急忙買機票回台，但因新冠肺炎疫情的關係需做居家檢疫，因此也無法參加媽媽的告別式，而他的朋友和其他網友也安慰說，非常時期相信媽媽會體諒的。

一位網友在「爆怨公社表示，前陣子朋友到大陸出差，卻突然收到母親的病危通知，他才急忙買機票趕回台灣，但因新冠肺炎疫情的關係必須待在家做居家檢疫，因此朋友也無法處理媽媽的事情。

由於朋友媽媽的告別式是在居家隔離期間舉行，所以他也無法到現場參加，而當天也是居家檢疫的最後一天，相關單位會不定時打給朋友，看他有沒有離開家，朋友媽媽的後事也只能先交給妹妹處理。

原po表示，朋友身為家中長子此刻卻只能待在家裡難過，讓他覺得非常無能為力，但原po也安慰說，「我相信你媽媽能體諒你，她在天上會繼續保佑著你們平安健康」。

文章一出，其他網友紛紛留言表示，「這真的蠻揪心的，但天上的母親應該可以理解」、「守孝在家也可以，而且不是做給別人看的，非常時期大家都會體諒。」、「這時只能說心意比儀式重要」。

也有人說，「朋友真的很守規！謝謝他願意保護社會大眾，他媽媽教出這麼棒的兒子很值得驕傲！」、「你朋友做得很對，疫情的擴散真的都是從自私的人開始，搞不好他阻止了一場浩劫」。

新冠肺炎 爆怨公社 居家檢疫

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