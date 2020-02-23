常噴酒精消毒很傷手？ 網友分享慘痛「後遺症」籲注意

民眾為了防止感染新冠肺炎（COVID-19），紛紛購買口罩、酒精、消毒液等商品，但手部常常噴酒精消毒是否會有傷害？有網友PO文說最近在公共場所都會看到酒精消毒器，讓他不管在哪個地方，只要有看到就會噴一下，但也因此造成手部有點刺痛，他質疑不適合天天擦手，貼文一出引來許多網友警告別用太多，以免有後遺症。

原PO在PTT表示因為疫情嚴重，每天洗手的次數至少10次跑不掉，但除了洗手外也會用酒精來消毒。他說這陣子在公共場合都會看到有擺放酒精消毒器，或是擺一個酒精噴罐讓民眾清潔，因此他不管在什麼地方，只要看到這種東西就會噴一下手。不過因為天天擦，讓他的手部開始出現有點像灼傷的症狀，只要碰到熱水就會有一點輕微刺痛的感覺，讓他懷疑這類的消毒酒精是不是不適合天天擦手？

許多網友看了提醒建議說，「就是脫水，酒精蒸發的時候會把水帶走」、「手會超乾，洗手洗太多也是，要注意」、「酒精只是替代洗手，最好還是正常洗手」、「酒精是給不方便洗手的時候用的」、「一般用水+肥皂洗手就可以了，乾洗手是沒有水或不方便時的方法，不適合大量使用」、「有水龍頭肥皂的地方可以沖洗一下，然後擦乳液」、「就是太乾，建議狂用護手霜」、「多用乳液凡士林來保濕」、「多擦一點保濕的，不然皮膚破損問題更大」，還有內行的網友分析「其實過度消毒也不是好事，我們皮膚上有一些常在菌，它們對阻絕其他病原入侵有一定的功效，油脂也是。過度消毒只會讓這些防護層失效，反而增加被入侵的危險」。

還有網友分享自己的經驗，「我以前酒精強迫症，噴到皮膚防禦沒有，直接長一堆病毒疣，治療的手很痛，哈哈哈」、「以前養細菌做實驗，脫完手套都會噴一下，噴3年之後酒量超好。某次從實驗室開車回家被警察攔檢，吹了竟然真的還有讀數，不過多少我忘了」、「久了就習慣了，在醫院至少每天洗20次，可以使用護手霜」、「+1，噴酒精噴到手機指紋辨識不出來了」。