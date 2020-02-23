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熱炒店生意差廚師「月薪變日薪」 向老闆反應竟被批太自私

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友PO文提到，自己的朋友在熱炒店上班，但沒想到卻突然被老闆通知這個月的月薪改為日薪計算，無奈向老闆反應，竟被對方狠批直呼「太自私」。示意圖／ingimage
一名網友PO文提到，自己的朋友在熱炒店上班，但沒想到卻突然被老闆通知這個月的月薪改為日薪計算，無奈向老闆反應，竟被對方狠批直呼「太自私」。示意圖／ingimage

新冠肺炎COVID-19）疫情持續延燒，許多產業都受到影響，從各方面來說對民眾日常生活造成不小衝擊。昨（22）日就有一名網友在爆怨公社PO文提到，自己的朋友在熱炒店上大夜班，但沒想到卻突然被老闆通知這個月的月薪改為日薪計算，有上班才有薪水，讓他當下感到相當錯愕，由於下個月還有小孩的大學學費、房租等等的費用支出，因此只能無奈的向老闆反應，竟被對方狠批「太自私」。

原PO在文中表示，朋友個性木訥古意，他在一家熱炒店上大夜班當廚師，平均每月月薪為39000元且月休4天，但沒有勞健保保障。近日因為店內生意不好，老闆突然宣布要將月薪改成日薪計算，休假也沒有薪水可以領，這樣突如其來的消息讓原PO的朋友感到相當錯愕。原PO認為，雖然現在大環境不好，但就算要員工共體時艱也應該從下個月開始實施，否則這麼做根本就讓員工措手不及。

原PO也透露，朋友的小孩下個月開學又要繳學雜費、學分費和房租等費用，直言「養大學生跟國小生的費用差別可大了」。即使和老闆私下反應「大家都要養家餬口，臨時這樣連付房租都有問題」，但對方不但不領情，甚至還表示原PO朋友的想法「太自私，誰不用養家餬口？如果認為這麼做會開銷不夠，那就只能考慮做到這個月就好。」

這樣的回應讓原PO看了也相當憤怒，並直呼「老闆開5-6家卡拉OK店，生意很好的，有差到要2個員工減薪嗎？」PO文一出後立刻引來眾多網友留言，紛紛替原PO朋友打抱不平，「這種情況通常直接檢舉了」、「去勞工局檢舉」、「老闆就是賺多不會分你，賺少要一起共患難」、「手上握有證據就要趕快去檢舉」、「光沒有勞健保就不行了，先檢舉起來再說」、「先領到這個月的薪水再去勞工局檢舉他」、「做餐飲的還是要去連鎖的比較好，私人的福利差假又很少」。

但也有不少網友站在老闆的角度「自己去創業就會知道小店有多難生存了」、「這次疫情真的讓餐飲業很慘，很多人都在放無薪假，做老闆的也很無辜」、「因為這次疫情已經不知道多少員工被裁員了，其實當老闆也很辛苦，要煩惱員工的薪水發不出來怎麼辦，所以老闆的壓力也是很大的」。

原PO的朋友向老闆反應，但對方不但不領情，甚至還表示他的想法「太自私」，如果認為這麼做會開銷不夠，那就只能考慮做到這個月就好。圖擷自<a href=爆怨公社" title="原PO的朋友向老闆反應，但對方不但不領情，甚至還表示他的想法「太自私」，如果認為這麼做會開銷不夠，那就只能考慮做到這個月就好。圖擷自爆怨公社">
原PO的朋友向老闆反應，但對方不但不領情，甚至還表示他的想法「太自私」，如果認為這麼做會開銷不夠，那就只能考慮做到這個月就好。圖擷自爆怨公社

勞工局 COVID-19 新冠肺炎 爆怨公社 餐飲業 薪水

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