噴口腔劑無法解決戴口罩臭味 網曝解法：吃完飯更要做

受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，目前台灣已有26例確診案例，對此民眾紛紛提高警覺，無論在辦公室中或是搭乘大眾運輸工具時都一直帶著口罩，不過長時間配戴口罩也令不少民眾感到困擾，可能會使皮膚悶熱，更令人困擾的就是口臭問題。近期有位網友PO文，表示一天戴5到6個小時的口罩，讓他嘴巴容易出現異味，就算使用口噴劑，噴久了也會不好聞，對此網友們紛紛回覆指出口噴劑單純只是輔助，若不常漱口，口腔仍會有異味。

原PO在「mobile 01」發文，表示近期疫情較為嚴重，工作的辦公室大樓都要求進出戴口罩，上下班搭乘大眾運輸工具通勤時口罩也不會拿下來，除此之外自己身上也會攜帶抗菌酒精和乾洗手等用品，但這樣一天戴口罩5到6個小時以上，嘴巴都被罩著無法透氣，容易產生異味，就算有同事準備口噴劑，噴完悶久後反而會更不好聞，因此原PO詢問大家問到「大家會怎麼去除這個味道，以前沒這個困擾說」。

貼文一出後，網友紛紛告訴原PO要常漱口，才能真的消除味道，特別是在吃完飯之後，「30分~1H喝水或漱口一下還算有效，像個人喜歡吃大蒜就吃之前喝點牛奶在吃效果還可以」、「刷牙+漱口水，吃完飯後會用有差別」、「主要是吃東西一些菜渣卡著沒清，就比較容易有味道，最簡單就是餐後刷牙或是辦公室可以準備漱口水搭配，清潔+殺菌」、「多喝水+餐後潔牙比較不會有異味，口腔噴霧覺得只是輔助耶，還是要靠漱口水、牙刷、牙線這種比較能清理乾淨」。

事實上，長時間配戴口罩容易有異味的原因是口罩內層會吸附唾液、嘴氣和吃完飯後的油膩味，柏登牙醫診所院長黃斌洋醫師指出若是要避免口罩沾染過多氣味，最好養成多漱口、清除口中異味的習慣，有助於口內恢復酸鹼值，也能保持牙齒健康。