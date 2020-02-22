南韓為何連2次防疫失敗？ 網：2致命文化難改變

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續升溫，南韓的確診個案飆升至逾340例，中央流行疫情指揮中心亦於今（22）日將韓國旅遊警示升至第二級（Alert）。有網友就在PTT上發文提及，過去南韓就曾陷入中東呼吸症候群（MERS）疫情，這次再度對新冠肺炎疫情失去掌控，「南韓為什麼連續兩次防堵疫情失敗呢？」對此，眾網友則指出2大關鍵點。

該名網友在貼文中提到，根據《康健雜誌》報導，南韓過去對MERS失去掌控的3大關鍵原因，就在於南韓政府缺乏警覺性、資訊不公開，以及沒有對高度疑似病例做好嚴密管控。今南韓再度面臨新型冠狀病毒的威脅，仍舊是因為沒有做好管控，讓患者成為「超級傳播者」，「南韓已經連續兩次防堵疫情失敗了，他們沒有類似傳染病防治法之類的法律，強迫可疑個案居家檢疫嗎？」

對此，有網友就回應說到，「他們這次好像有類似的行動了，拒絕配合會有強制措施」、「這次全世界基本都基本上防堵不成功」。不過不少網友就指出，南韓的疫情之所以會失控，恐怕是因為「共食文化」及「教會文化」。網友紛紛表示，「飲食習慣吧！他們沒有公筷母匙，甚至共用」、「吃飯很多都是一桌一大鍋，沒有公筷這種東西，這樣只要有一起吃飯，不被感染也很難吧」、「韓國人習慣團體用餐」。

許多網友也提及，被稱為是「超級傳播者」61歲的女性有病症仍參加教會活動一事，「你去教會可以！可是幹嘛不防護？」、「宗教集會...」、「就那個大媽很沒概念，都已經發燒還到處跑，教會也不宣導」。也有人指出南韓的「團體壓力」亦有影響力，「怕被排擠 所以不敢承認吧」。

根據《維基百科》資料顯示，2015年時南韓因一名旅客自中東返韓，數十日後確診MERS，開啟當地疫情。截至當年7月初，共有186確診病例，其中36人不幸身亡，成為全球MERS病死率第二高的國家，僅次於沙烏地阿拉伯。