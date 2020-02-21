快訊

新冠肺炎疫情失控，加速各國與中國「脫鉤」

以色列也淪陷！鑽石公主號返國婦人確診新冠肺炎

聽新聞
test
0:00 / 0:00

她口罩不給親戚用被家人嗆 背後原因卻讓網友讚佛心

聯合新聞網 / 綜合報導
受新冠肺炎影響，民眾瘋搶口罩造成全台缺貨。 圖／聯合報系資料照片
受新冠肺炎影響，民眾瘋搶口罩造成全台缺貨。 圖／聯合報系資料照片

自從政府實施口罩購買實名制後，確實減緩了口罩搶購熱潮，但每天還是有許多人在藥局門口排隊購買，甚至還是有人抱怨買不到。一名自行創業的女老闆將自己所剩的口罩提供給員工使用，卻被媽媽抱怨只給員工不給親戚，讓她聽了非常不滿，認為如果員工染病無法工作，自己損失更大，貼文一出讓網友大讚「霸氣」。

原PO在臉書「爆怨公社」表示自己比較謹慎一點，在新冠肺炎疫情還沒有逐漸擴大時，過年前就先買了一些口罩起來存放，如今疫情越來越嚴重，這些口罩剛好可以給員工使用。不過也因為大家都在搶購，使得口罩很不好買，原PO的母親便要她拿一些給親戚小孩用，但她拒絕並表示自己口罩有限，要親戚自己去排隊購買，沒想到媽媽卻說「妳何必準備給員工，他們自己去排隊拿就好」，此話一出惹惱了原PO。

原PO認為「員工因上班接觸疫情也有風險，他們的安全不是我的責任嗎？再者，他們真的受到感染，我根本就無法營業了，誰的損失大呢？」

貼文引起網友們的讚賞，「霸氣老闆給妳」、「抱怨的非常有理，我給100分」、「身為老闆，妳做的非常好」、「觀念很正確，員工跟妳是環環相扣的相處」、「妳跟員工相處在一起，保護員工也是保護自己啊」、「不但沒有辦法營業隔離期間妳也要付薪水，妳自己也要被隔離」、「支持妳的想法，照顧好員工，因為他們是妳工作上最大的資產」、「好老闆願意替員工著想」。

還有許多也不認同長輩的作法，「很多長輩都會有這種心態，總覺得『親戚』重於一切」、「家人的想法以及愛面子，有時候真的不是常人可以理解的」、「簡單來說就是想拿妳的口罩去給親戚做人情吧」、「我家也是CSD的口罩5箱被家人廣結善緣給親朋好友」、「把輕重問題解釋給長輩了解，員工感染公司停業自主管理14天（你家的長輩就會了解了）」。

新冠肺炎 COVID-19 口罩

延伸閱讀

口罩外套有用嗎？ 網友掀討論：這樣做才有效

清潔隊完成校園大消毒 家長仍愁口罩不足

口罩難求 吉安鄉公所啟動口罩套生產線

臉書直播賣口罩100個1500元 被酸還反嗆「我是發災難財達人」

相關新聞

她口罩不給親戚用被家人嗆 背後原因卻讓網友讚佛心

自從政府實施口罩購買實名制後，確實減緩了口罩搶購熱潮，但每天還是有許多人在藥局門口排隊購買，甚至還是有人抱怨買不到。一名女老闆將自己所剩的口罩提供給員工使用，卻被媽媽抱怨只給員工不給親戚，讓她聽了非常不滿，認為如果員工染病無法工作，自己損失更大，貼文一出讓網友大讚「霸氣」。

臉書直播賣口罩100個1500元 被酸還反嗆「我是發災難財達人」

新冠肺炎（COVID-19）的爆發造成口罩搶購潮，政府為了讓民眾都能買得到，除了徵收口罩工廠外，還採用實名制購買，但依舊有人抱怨買不到。就在一片搶購的風潮下，有網友在臉書上看到有人開直播販售口罩，而且100個賣1500元，直播主甚至還在影片中不客氣的說「都敢開直播了，還會怕（被抓）嗎？」影片被轉貼到PTT上引起網友一片譁然。

買消毒酒精聞到紅標米酒味道 網友反應不一

隨著新冠肺炎（COVID-19）疫情逐漸擴大，防疫消毒等相關產品紛紛熱賣，一名女網友在臉書上抱怨去藥局買口罩時順便買了一瓶酒精，回家後覺得包裝看起來很奇怪，沒想到打開一聞竟然是紅標米酒的味道，讓她覺得受騙上當，貼文引來其他也有買過相同產品的網友討論。

東京奧運若因新冠肺炎停辦會怎樣？ 網友揭可怕後果

新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延全球，各國都出現確診病例，尤其日本最讓人擔憂，除了境內暴增多起病例，還有鑽石公主號的處理不當，連帶影響到今年（2020）的東京奧運的舉行。有網友好奇想知道如果停辦奧運的話會有什麼後果？問題引來鄉民們的熱議，當中有許多人都認為日本恐怕會垮了。

冰箱食物放到忘記 她嘆「一個人住的困擾」引網友論戰

許多人求學或求職都有自己租屋的經驗，而獨自生活有時為了省些生活費就得開伙煮飯，若是食物買了太多就會放進冰箱冷藏，但若沒注意到保存期限可能會讓東西放到過期。一名女網友從冰箱拿出之前買的冰烤地瓜，打算大快朵頤一番，沒想到9顆地瓜全都發霉了，讓她猜想可能是小冰箱的冷凍區不冷才導致的，不過這樣的看法卻引來網友的論戰。

口罩外套有用嗎？ 網友掀討論：這樣做才有效

受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，中央政府全面徵收口罩，並採實名制購買措施，民眾只得一禮拜購買2副口罩，令不少人大嘆根本不夠用，於是就有商家和民眾想出製作「口罩外套」，在醫療口罩外套上一層布保護，對此有網友發文表示這種口罩外套該不會又引起一波搶購潮，貼文一出後，網友們則是留言討論口罩外套究竟有沒有效用。

前線醫護人員缺口罩 她曝：被痰噴口罩還是得用下去

新冠肺炎疫情嚴峻，政院拍板民眾必須持健保卡到特約藥局購買，且七天僅可購買兩片，主張口罩優先給醫護人員，對此有醫護人員在臉書上發文，她表示醫院規定一人一天只有一個口罩，弄髒沒得換，掉地上的口罩只能撿起來繼續用，她怒批「這樣的醫療環境，請問我們有足夠的保護嗎？」

影/帶兒子去吃海底撈後遺症 網看了狂笑：長大一定要放給他看

知名火鍋海底撈是愛吃辣的朋友首選，除了精製鍋物外，最大的特色就是海底撈的個人化服務，像是兒童玩樂區、美甲、擦皮鞋、撈麵表演及國劇表演等，近日就有網友拍下兒子吃完海底撈後回家的動作，影片中兒子將小褲褲一件件套在頭上，學國劇表演者快速換臉，網友看了影片全笑翻。

隔離14天…他出門那刻高喊自由 「覺得PM2.5都是香的」

新冠肺炎疫情嚴峻，只要是確定病例之接觸者都得接受居家隔離。有網友在臉書上分享自己在家隔離14天的感想，他認為隔離期間有許多不便，但最難熬的是對自己身體狀況的猜疑，擔心自己會得病或害到他人，隔離結束後網友認為「能回家真的很好，防疫人員辛苦了」。

疫情升溫吃外食安全？ 網曝「防疫漏洞」非餐具

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒至今，台灣確診達24例，死亡1人，造成民眾人心惶惶，有網友好奇詢問，隨著疫情升溫，使用店家提供的碗盤是不是很危險，問題一出，網友認為最骯髒的地方其實並不是餐具，而是大眾密集接觸的門把。

沒獎金也要檢舉！他半年抓百件違規：台灣用路人太自私

「檢舉魔人」讓許多民眾恨得牙癢癢，一名網友卻在網路上大方承認自己就是所謂的「檢舉人」，時常通報路上的違規車輛，並透露原因是「台灣的用路人越來越自私」。

護照超好用卻不愛用 原因是日本人「不夠有錢」？

根據英國顧問公司評比，日本護照能前往190國家不需要簽證，是世界第一好用，相比中華民國護照享有145國免簽證，好用很多。但卻有網友發現，這麼方便的護照，日本國內持有護照的比例竟然不到23%，他在PTT

熱門新聞

浪漫「情侶合照」閃瞎30萬人 主角真面目笑翻網友

東京奧運若因新冠肺炎停辦會怎樣？ 網友揭可怕後果

影/帶兒子去吃海底撈後遺症 網看了狂笑：長大一定要放給他看

隔離14天…他出門那刻高喊自由 「覺得PM2.5都是香的」

老闆指示經文「中翻英」 女網友崩潰：連中文都看不懂

火沒有影子？ 冷知識揭秘引發10萬網友熱議

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。