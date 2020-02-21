傻眼！花180元買瓶酒精 噴出來卻是紅標米酒味道

隨著新冠肺炎（COVID-19）疫情逐漸擴大，防疫消毒等相關產品紛紛熱賣，一名女網友在臉書上抱怨去藥局買口罩時順便買了一瓶酒精，回家後覺得包裝看起來很奇怪，沒想到打開一聞竟然是紅標米酒的味道，讓她覺得受騙上當，貼文引來其他也有買過相同產品的網友討論。

原PO在臉書「爆怨公社」貼出一張照片表示有鑑於目前新冠肺炎疫情嚴重，因此日前去藥局想買口罩自保，在排隊的時候店員告訴她「今天可以買酒精喔，一人限購一瓶」，原PO心想既然都來了就買吧，沒想到結帳時才知道一瓶要價180元，讓她頓時愣住，但還是買了一瓶回家。

回到家後覺得包裝越看越奇怪，她試著噴一些出來，沒想到聞到的卻是紅標米酒的味道，「講難聽一點是很臭很臭的發酵味，而且是高壓瓶裝的，也無法分裝，噴出來的液體還很冰」，讓她直呼自己是不是被「敲盤子（被騙錢）」啊？

有許多網友看了也直呼有相同經驗，「我們公司也是用這款的，一瓶120元」、「妳會不會被騙了？之前我買一加侖一桶也才650而已」、「這樣180？遇到土匪喔」、「我在網路也買3瓶，結果噴出來小孩都說很像米酒的味道，真的，我買一瓶$160」、「這是真的…那天我去拜訪客戶噴完都是米酒味」、「怎麼跟我在市場買的好像一樣啊」。

不過也有人提醒原PO不要亂買，「我們用的酒精不論75%還是95%，都是無味的，建議使用次氯酸較不傷手」、「找台灣菸酒公賣局的比較有保障」、「不是政府的（台酒或台糖）最好不要亂買，因為搞不好是用工業酒精（甲醇）」、「藥局買得到95%的，藥師會教你怎麼調」。