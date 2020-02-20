沒獎金也要檢舉！他半年抓百件違規：台灣用路人太自私

「檢舉魔人」讓許多民眾恨得牙癢癢，一名網友卻在網路上大方承認自己就是所謂的「檢舉人」，時常通報路上的違規車輛，並澄清自己不是為了錢，而是因為「台灣的用路人越來越自私」。

「交通檢舉沒獎金啦！」這名網友日前在網路論壇「Dcard」發文，自承「我是社會大眾口中的檢舉人」，並說明自己為何要扮演這種惹人厭的角色。發文者表示，從去年中開始，半年來檢舉了將近100件，但他不是看到任何違規都會檢舉，會想要「伸張正義」，主因是「這幾年發現台灣的用路人越來越自私，常把自己的方便建立在別人的不便上」。

他舉出三類自己必檢舉的違規事項，包括併排停車、未禮讓行人，以及「最該死的」闖紅燈。貼文中也舉例，很多人羨慕日本的交通環境，但騎車、開車都不禮讓行人，撞到行人才怪ABC柱擋到視線。最後強調，「檢舉是為了道路上其他用路人的安全，讓野蠻人養成守法的習慣」，才是他決定當「檢舉人」的原因。

這篇發文獲得一面倒的肯定，許多網友感謝他挺身為改善交通環境盡一份心力，「你超棒，希望能減少亂騎車開車停車的行為」、「違規停車真的欠檢舉，只顧自己方便，置他人於險境」、「覺得很需要你這樣的人，上班途中被逼過車，被違規停車影響差點車禍」、「沒違規就不會被罰錢，檢舉天經地義」。

也有執法者跳出來附和，「併排停車、未禮讓行人、還有行人惡意違規，這三個我看到都會攔下來開單順便教育他們一下，台灣人的行車環境真的是要靠大家來維持的。」

不過也有網友提醒他小心，「之前就有警察洩漏檢舉人的個資，害檢舉人被毆打」。