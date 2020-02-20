護照超好用卻不愛用 原因是日本人「不夠有錢」？

根據英國顧問公司評比，日本護照能前往190國家不需要簽證，是世界第一好用，相比中華民國護照享有145國免簽證，好用很多。但卻有網友發現，這麼方便的護照，日本國內持有護照的比例竟然不到23%，他在PTT上發問，到底「為何日本人那麼不愛辦護照出國？」，也引來眾多討論。

有網友推測，是因為日本人外語能力不佳，對出國和外國人有天生的恐懼，而且有自己獨特的生活習慣，擔心到國外玩適應不良；也有人認為「日本國內本身就已經很好玩」，周圍的亞洲國家相較之下旅遊和生活品質都較為落後，因此沒有出國玩的必要，而且日本夠大，國內就已經玩不玩了，出國的誘因較小。

但也有網友反駁，這些其實都不是主因。認為主因是日本人的薪水都拿去繳過高的物價和稅，因此沒有心力再出國旅遊。還有一些網友指出，日本人以年收來說不是真的窮，但下班後的聚餐文化會讓人成為月光族，而且年薪只要超過500萬就要繳21%的稅，可支配的所得其實沒有想像中那麼多。另外，也有人表示，比起沒錢或語言差的原因，忙於工作排不出假還更有可能。

事實上，日本媒體在去年探討過這個問題，當時專家指出，語言障礙、缺乏溝通技巧、工資停滯都是原因，但日本老牌旅遊書過於強調日本遊客在海外容易成為被搶劫的目標，也是造成心理障礙的主要原因之一。