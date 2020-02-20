快訊

發明「複製貼上」的傳奇工程師Larry Tesler逝世 享壽74歲

新冠病毒威力！京都、嵐山空成這樣 商家全跪了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

口罩盒也瘋搶？他收貨後給一星負評 網笑：眼睛有問題？

聯合新聞網 / 綜合報導
「口罩盒」的蝦皮賣家再三強調「這是紙盒賣場，裡面沒有口罩」，沒想到仍然有人以為是一整盒口罩買了200個。圖截自「爆廢公社」
「口罩盒」的蝦皮賣家再三強調「這是紙盒賣場，裡面沒有口罩」，沒想到仍然有人以為是一整盒口罩買了200個。圖截自「爆廢公社」

新冠肺炎疫情升溫，導致口罩和酒精導等產品缺貨，一名網友貼出「口罩盒」的蝦皮賣場，圖中明顯標示「無口罩」但仍有人買了200個，卻在收到後發現沒有口罩而給予一星負評，對此，賣家表示「很冤枉」。

一名網友在「爆廢公社」貼了四張圖片，只見圖片中大大寫著「口罩專用紙盒、單售紙盒、無口罩」，產品名稱中也再三強調「這是紙盒賣場，裡面沒有口罩」，沒想到仍然有人以為是一整盒口罩買了200個。

有些買家在收到後發現只有紙盒，憤而給賣家一顆星負評「買了200個紙盒不知道要幹嘛，直接丟回收車」、有人認為這是老闆的商業手法「老闆很聰明，賣口罩包裝盒讓大家誤以為是賣口罩」，本來很開心以為在網路上買到了，沒想到只有包裝盒，因此也無法到醫院回診，最後還諷刺賣家「我看這個賣場共賣出2330個口罩包裝盒，老闆一定很開心，真是會有天佑」。

對此，賣家也表示，賣場標示非常清楚，賣的是紙盒不是口罩，「選項也有標示無口罩，商品介紹內也有說明無口罩，標題也是說明紙盒，圖片也有標示無口罩，這款紙盒我們已經賣好幾年了…請買家不是要買紙盒不要亂下單好嗎」。

網友紛紛表示，標示相當清楚，買家沒注意就下單還給負評，相當不合理「老闆超可憐一直被負評」、「超好笑，圖片跟選項都有表示，連自己買什麼都不知道，網路奧客」、「我那時有看到，但明顯看到是賣紙盒無賣口罩啊，標示這麼清楚他們眼睛是有問題嗎？」、「我覺得這些人應該趕快去看眼科比較重要」、「標示很清楚啊，根本是顧客問題，現在是看到關鍵字『口罩』就下單？」。

不過，有網友質疑，「紙盒...要幹嘛阿，當有人因此下錯標應該就要撤掉吧 老闆根本故意的」，有網友幫賣家解釋，「我看了一下商品，4年前就po了，不是因爲瘟疫才誤導民眾的」、「別帶風向，這個商家一個月前的評價都是正向的，只是一些人沒了解，看到『口罩』這兩個字就下單給了負評」。

根據「三立新聞」報導，賣場是台南的五金百貨行，老闆表示相當無奈，「民眾關鍵字打上（搜尋），看到口罩就怕搶不到，馬上就手刀馬上搶，口罩紙盒累積的負評一直在，幾乎快每天都有了，就老實講就滿冤枉的」。

新冠肺炎 COVID-19 口罩

延伸閱讀

上班沒空排隊 宏達電發給每位員工五個口罩

戴N95輕鬆解鎖Face ID 天價口罩一個1200元

機上只有她戴口罩 謝忻消毒餐具引歐美乘客圍觀手機狂拍

動員上千人送口罩、酒精 中華郵政自家卻日缺1萬口罩

相關新聞

日高中畢旅變更行程不來台 網讚爆：有良心

受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，目前台灣確診病例來到24例，日本則是有85例，對於疫情的擴大，觀光旅遊及航空業皆受嚴重衝擊，不少計畫旅遊的民眾紛紛選擇取消或改期。對此，有網友分享日本電視台報導，表示日本高中畢旅受新冠肺炎疫情影響皆有行程或延期的變更，其中原本計劃來台的行程改成了國內旅遊，令原PO相當不解，因為台灣疫情沒有比日本嚴重，防疫措施也較好，而貼文一出後，許多網友則是大讚表示日本校方的決定有良心。

她怕新冠肺炎取消日本旅遊慶生 嘆生日過不成還賠錢

新冠肺炎疫情蔓延，而日本確診人數逐漸攀升，讓一名計劃前往日本旅遊慶生的民眾，在顧及安全的前提下，只好損失30%的團費取消行程，讓她難過說，過不成生日還要賠錢，而網友也安慰她，錢賺就有但生命無價。

預訂36000元不給退！日飯店員工中肯回信網友笑翻：良心客服

日本新冠肺炎疫情連日爆增，台灣對日本旅遊警示亦提升為第一級注意，許多人見勢不對，紛紛著手取消赴日旅遊計計畫。不過結局有喜有悲，部分飯店拒絕退款或延期，顧客只能認賠。

口罩盒也瘋搶？他收貨後給一星負評 網笑：眼睛有問題？

新冠肺炎疫情升溫，導致口罩和酒精導等產品缺貨，一名網友貼出「口罩盒」的蝦皮賣場，圖中明顯標示「無口罩」但仍有人買了200個，卻在收到後發現沒有口罩而給予一星負評，對此，賣家表示「很冤枉」。

兒時被推下3樓… 霸凌者邀喝喜酒勾起痛苦回憶 網反勸：一定要參加

校園內偶有霸凌事件傳出，時常造成被害人一生陰影，然而加害者往往不會意識到自己錯誤，出社會後仍若無其事地與被害人聯繫，讓人痛苦萬分。有網友便痛訴自己兒時被霸凌的慘況，近日這位同學還邀請他出席婚宴，讓他不滿「你是忘記了，還是害怕想起來」，更直言「我恨你」。

日本新加坡該升級旅遊警示嗎 網曝有隱性問題

隨著新冠肺炎疫情蔓延，日本及新加坡的感染人數也不斷增加，因此有網友認為這2個國家依目前疫情狀況需升級旅遊警示，而其他網友也表示認同，但有人怕若升級警示可能會衝擊我國經濟。

長輩不滿民宿當面吐槽業者 女兒丟臉喊：真不想帶出門

有民眾抱怨近日帶家人出門辦事，因有過夜需求，便挑選間乾淨舒適的民宿，沒想到長輩因對住宿不滿，直接跟業者大呼小叫甚至當面吐槽，讓她感覺相當丟臉，甚至喊「要不是為了辦事不然根本不想帶她出門」。

他誤以為賣家「到店寄件」是商品已送達 店員怒：國文老師會哭

不少人都有網購商品的經驗，賣家通常都會以簡訊或者郵件通知商品進度，有時購物網站也有追蹤的機制。不過今（18）日卻有一名女網友在爆怨公社PO文提到，自己是一名超商店員今日剛好有客人來店取件，但是不管她怎麼查就是找不到對方的包裹記錄，沒想到客人還氣憤的出示購物頁面直呼「明明就到了」，但仔細看了手機畫面才知道原來客人根本搞錯了，商品還在寄出階段，讓原PO無奈的說道「可以不要過濾『賣家』跟『寄件』4個字嗎」。

他嘆宜蘭醫療資源匱乏想搬回都市 網揭真相：傳染風險更高

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續升溫，民眾都紛紛戴上口罩自保，也掀起全台的「口罩之亂」，為因應口罩供不應求的狀況，衛福部祭出口罩實名制措施，但幾乎每天都還是能見到藥局外大排長龍的購買人潮。今（18）日就有一名網友在《Ｍobile01》中PO文提到，自從新冠肺炎發生後，宜蘭街頭一群老人都在排隊搶買口罩，他認為這個現象凸顯宜蘭的醫療資源相當缺乏，許多鄉鎮也只有一家藥局可以買到口罩，造成很多老人家早起在外吹風排隊，就只為了領到2片口罩，因此讓他氣憤直呼「退休住都市是等死，住鄉下是找死」。

捷運站出入口為何不放酒精？網友兩字點出關鍵

新冠肺炎疫情持續延燒，民眾外出時多會戴上口罩自保，也會利用酒精、乾洗手進行消毒，各間餐廳、百貨也會要求民眾入內前先量體溫。近日，一名網友提出疑問，好奇「為什麼不要在捷運站出入口設置酒精？」，認為酒精的設置能提高防疫效果...

新冠肺炎致死率被推上熱搜 網驚：日本人終於醒了？

新冠肺炎疫情持續在全球升溫，日本除了橫濱港外海的鑽石公主號，境內的確診個案數也不斷增加。然而，日方對新冠肺炎的處理方式及態度，近日不斷受到各國質疑。不少人認為是因為日本沒有經歷過SARS，因此警覺性及經驗不足。但今（18）日就有網友發現，有關新冠肺炎致死率的推文竟來到日本推特熱搜流行趨勢第3名，讓他驚訝地直呼：「日本人怎麼發現的？」。

日本疫情延燒飯店竟不給退費 員工「誠實建議」被網推爆

新冠肺炎（ COVID-19 ）疫情延燒全球，除了最嚴重的中國外，境外確診數最高的國家為新加坡77例，日本境內確診累積達66例、1人死亡，由於感染速度快，更讓大家繃緊神經不敢鬆懈。許多台灣人非常喜歡到日本旅遊，但日本這次無法有效控制病情，讓國人十分擔憂，紛紛興起退機票、退住宿的念頭，就有網友想取消3月份的東京飯店，但業者不給退費和延期，最後收到飯店人員「超狂回覆」，讓網友笑翻直呼，「吃了誠實豆沙包」。

熱門新聞

日本新加坡該升級旅遊警示嗎 網曝有隱性問題

日高中畢旅變更行程不來台 網讚爆：有良心

長輩不滿民宿當面吐槽業者 女兒丟臉喊：真不想帶出門

兒時被推下3樓… 霸凌者邀喝喜酒勾起痛苦回憶 網反勸：一定要參加

口罩盒也瘋搶？他收貨後給一星負評 網笑：眼睛有問題？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。