口罩盒也瘋搶？他收貨後給一星負評 網笑：眼睛有問題？

新冠肺炎疫情升溫，導致口罩和酒精導等產品缺貨，一名網友貼出「口罩盒」的蝦皮賣場，圖中明顯標示「無口罩」但仍有人買了200個，卻在收到後發現沒有口罩而給予一星負評，對此，賣家表示「很冤枉」。

一名網友在「爆廢公社」貼了四張圖片，只見圖片中大大寫著「口罩專用紙盒、單售紙盒、無口罩」，產品名稱中也再三強調「這是紙盒賣場，裡面沒有口罩」，沒想到仍然有人以為是一整盒口罩買了200個。

有些買家在收到後發現只有紙盒，憤而給賣家一顆星負評「買了200個紙盒不知道要幹嘛，直接丟回收車」、有人認為這是老闆的商業手法「老闆很聰明，賣口罩包裝盒讓大家誤以為是賣口罩」，本來很開心以為在網路上買到了，沒想到只有包裝盒，因此也無法到醫院回診，最後還諷刺賣家「我看這個賣場共賣出2330個口罩包裝盒，老闆一定很開心，真是會有天佑」。

對此，賣家也表示，賣場標示非常清楚，賣的是紙盒不是口罩，「選項也有標示無口罩，商品介紹內也有說明無口罩，標題也是說明紙盒，圖片也有標示無口罩，這款紙盒我們已經賣好幾年了…請買家不是要買紙盒不要亂下單好嗎」。

網友紛紛表示，標示相當清楚，買家沒注意就下單還給負評，相當不合理「老闆超可憐一直被負評」、「超好笑，圖片跟選項都有表示，連自己買什麼都不知道，網路奧客」、「我那時有看到，但明顯看到是賣紙盒無賣口罩啊，標示這麼清楚他們眼睛是有問題嗎？」、「我覺得這些人應該趕快去看眼科比較重要」、「標示很清楚啊，根本是顧客問題，現在是看到關鍵字『口罩』就下單？」。

不過，有網友質疑，「紙盒...要幹嘛阿，當有人因此下錯標應該就要撤掉吧 老闆根本故意的」，有網友幫賣家解釋，「我看了一下商品，4年前就po了，不是因爲瘟疫才誤導民眾的」、「別帶風向，這個商家一個月前的評價都是正向的，只是一些人沒了解，看到『口罩』這兩個字就下單給了負評」。

根據「三立新聞」報導，賣場是台南的五金百貨行，老闆表示相當無奈，「民眾關鍵字打上（搜尋），看到口罩就怕搶不到，馬上就手刀馬上搶，口罩紙盒累積的負評一直在，幾乎快每天都有了，就老實講就滿冤枉的」。