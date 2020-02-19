快訊

劉真傳病危辛龍說沒事 身邊好友卻沒人聯絡得上她

為績效而瘋狂：警界偵查實務的「騙票」秘密

長輩不滿民宿當面吐槽業者 女兒丟臉喊：真不想帶出門

聯合新聞網 / 綜合報導
民眾抱怨媽媽當業者面嫌棄讓她超丟臉。圖片來源／<a href=臉書" title="民眾抱怨媽媽當業者面嫌棄讓她超丟臉。圖片來源／臉書">
民眾抱怨媽媽當業者面嫌棄讓她超丟臉。圖片來源／臉書

有民眾抱怨近日帶家人出門辦事，因有過夜需求，便挑選間乾淨舒適的民宿，沒想到長輩因對住宿不滿，直接跟業者大呼小叫甚至當面吐槽，讓她感覺相當丟臉，甚至喊「要不是為了辦事不然根本不想帶她出門」。

一名民眾在臉書爆廢公社二館」發文，開頭提到「你們家有沒有帶出門很丟臉的長輩，我媽就是那種帶到哪丟臉到哪的類型」，她描述，近日帶媽媽出門辦事情，但因認為主要不是來度假，所以過夜的地方以乾淨舒適便宜就好，而她挑選了一晚650元的民宿，房間看起來也相當乾淨整齊，住所樓下還是一中商圈。

貼心的原po挑了2間房間，並將比較大間、漂亮的給了媽媽，不過原po的媽媽卻不是很滿意，原因並非為了省錢，而是嫌棄房間爛，想住好一點的，甚至還直接在民宿業者面前狂吐槽，並抱怨「前幾天住飯店也在飯店櫃檯跟小姐大呼小叫的」，讓原po怒喊「真的要不是為了辦事情打死我都不想帶她出門」。

文章一出，網友紛紛留言表示認同，有人說，「是年紀關係嗎，我媽也很會這樣，帶她出門有時侯超尷尬」、「我媽也是那種講話不知道什麼該講什麼不該講，糾正她還會跟你大小聲」、「我媽也是很奧客的那種」。

也有網友提到，「我老媽也是，有時我還會幫店員檔他口水，還要跟著老媽的屁股跟人道歉。」、「老人家都大同小異，買東西都故意裝著嫌東嫌西其實這個是殺價，但對於年輕人來說會覺得丟臉」，「我覺得很丟臉會不想帶他出門欸」。

爆廢公社 奧客

延伸閱讀

影／超紓壓！臉上痘痘「擠出珍珠」 網狂重播大讚：完美

她怕新冠肺炎取消日本旅遊慶生 嘆生日過不成還賠錢

預訂36000元不給退！日飯店員工中肯回信網友笑翻：良心客服

情人節模仿《愛的迫降》劇情 他用髮圈求婚大整女友

相關新聞

她怕新冠肺炎取消日本旅遊慶生 嘆生日過不成還賠錢

新冠肺炎疫情蔓延，而日本確診人數逐漸攀升，讓一名計劃前往日本旅遊慶生的民眾，在顧及安全的前提下，只好損失30%的團費取消行程，讓她難過說，過不成生日還要賠錢，而網友也安慰她，錢賺就有但生命無價。

預訂36000元不給退！日飯店員工中肯回信網友笑翻：良心客服

日本新冠肺炎疫情連日爆增，台灣對日本旅遊警示亦提升為第一級注意，許多人見勢不對，紛紛著手取消赴日旅遊計計畫。不過結局有喜有悲，部分飯店拒絕退款或延期，顧客只能認賠。

兒時被推下3樓… 霸凌者邀喝喜酒勾起痛苦回憶 網反勸：一定要參加

校園內偶有霸凌事件傳出，時常造成被害人一生陰影，然而加害者往往不會意識到自己錯誤，出社會後仍若無其事地與被害人聯繫，讓人痛苦萬分。有網友便痛訴自己兒時被霸凌的慘況，近日這位同學還邀請他出席婚宴，讓他不滿「你是忘記了，還是害怕想起來」，更直言「我恨你」。

長輩不滿民宿當面吐槽業者 女兒丟臉喊：真不想帶出門

有民眾抱怨近日帶家人出門辦事，因有過夜需求，便挑選間乾淨舒適的民宿，沒想到長輩因對住宿不滿，直接跟業者大呼小叫甚至當面吐槽，讓她感覺相當丟臉，甚至喊「要不是為了辦事不然根本不想帶她出門」。

他誤以為賣家「到店寄件」是商品已送達 店員怒：國文老師會哭

不少人都有網購商品的經驗，賣家通常都會以簡訊或者郵件通知商品進度，有時購物網站也有追蹤的機制。不過今（18）日卻有一名女網友在爆怨公社PO文提到，自己是一名超商店員今日剛好有客人來店取件，但是不管她怎麼查就是找不到對方的包裹記錄，沒想到客人還氣憤的出示購物頁面直呼「明明就到了」，但仔細看了手機畫面才知道原來客人根本搞錯了，商品還在寄出階段，讓原PO無奈的說道「可以不要過濾『賣家』跟『寄件』4個字嗎」。

他嘆宜蘭醫療資源匱乏想搬回都市 網揭真相：傳染風險更高

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續升溫，民眾都紛紛戴上口罩自保，也掀起全台的「口罩之亂」，為因應口罩供不應求的狀況，衛福部祭出口罩實名制措施，但幾乎每天都還是能見到藥局外大排長龍的購買人潮。今（18）日就有一名網友在《Ｍobile01》中PO文提到，自從新冠肺炎發生後，宜蘭街頭一群老人都在排隊搶買口罩，他認為這個現象凸顯宜蘭的醫療資源相當缺乏，許多鄉鎮也只有一家藥局可以買到口罩，造成很多老人家早起在外吹風排隊，就只為了領到2片口罩，因此讓他氣憤直呼「退休住都市是等死，住鄉下是找死」。

捷運站出入口為何不放酒精？網友兩字點出關鍵

新冠肺炎疫情持續延燒，民眾外出時多會戴上口罩自保，也會利用酒精、乾洗手進行消毒，各間餐廳、百貨也會要求民眾入內前先量體溫。近日，一名網友提出疑問，好奇「為什麼不要在捷運站出入口設置酒精？」，認為酒精的設置能提高防疫效果...

新冠肺炎致死率被推上熱搜 網驚：日本人終於醒了？

新冠肺炎疫情持續在全球升溫，日本除了橫濱港外海的鑽石公主號，境內的確診個案數也不斷增加。然而，日方對新冠肺炎的處理方式及態度，近日不斷受到各國質疑。不少人認為是因為日本沒有經歷過SARS，因此警覺性及經驗不足。但今（18）日就有網友發現，有關新冠肺炎致死率的推文竟來到日本推特熱搜流行趨勢第3名，讓他驚訝地直呼：「日本人怎麼發現的？」。

日本疫情延燒飯店竟不給退費 員工「誠實建議」被網推爆

新冠肺炎（ COVID-19 ）疫情延燒全球，除了最嚴重的中國外，境外確診數最高的國家為新加坡77例，日本境內確診累積達66例、1人死亡，由於感染速度快，更讓大家繃緊神經不敢鬆懈。許多台灣人非常喜歡到日本旅遊，但日本這次無法有效控制病情，讓國人十分擔憂，紛紛興起退機票、退住宿的念頭，就有網友想取消3月份的東京飯店，但業者不給退費和延期，最後收到飯店人員「超狂回覆」，讓網友笑翻直呼，「吃了誠實豆沙包」。

鼎泰豐小籠包算不算台灣之光？ 網一面倒：應該改賣炒飯

台灣小籠包名店「鼎泰豐」分店遍佈全世界，招牌美食小籠包總是受到國外老饕的喜愛，到台灣來幾乎都會將鼎泰豐列入必吃名單。不過今（18）日卻有一名網友在PTT上PO文提到，外國人對台灣的印象前幾名一定有小籠包，若是訪問日本人對台灣的印象，小籠包不是排在第一名就是第二名，但事實上小籠包算是上海料理，而現在國際上只要提到小籠包都會說是「台灣料理」，因此原PO就好奇詢問廣大網友「所以鼎泰豐是不是台灣之光？」

心生警惕還是引起恐慌？該不該公布確診案例所在地引網熱議

新冠肺炎（COVID-19）持續延燒，中部自16日起連增4例，且目前無法確定感染源，引起不少民眾擔心「病源在身邊」，有網友便質疑，政府不公布確診病例所在是否是為了「維穩」？更好奇難道把地點說清楚反而會引起恐慌嗎？

媽媽擔心英國女兒無口罩可用 她精心縫製布口罩卻不能出口

防疫工作除了勤洗手，帶口罩也是一種方法。近日有網友在臉書上發文，她解釋本來想寄口罩給住在英國的姐姐，未料台灣禁止口罩出口，媽媽只好連夜用布製成口罩套，打算當晚寄往英國，網友看了口罩紛紛提醒原Po「海關最近查很嚴，要小心被扣」，原Po打給相關單位求證後，確定愛心口罩不行出口，不過媽媽的愛也讓網友十分感動。

熱門新聞

捷運站出入口為何不放酒精？網友兩字點出關鍵

疫情衝擊日本AV界 紗倉真菜見面會3大規定：全程要戴

日本疫情延燒飯店竟不給退費 員工「誠實建議」被網推爆

煎蛋前搖晃雞蛋會比較美味？ 網友分析用途：打出來更漂亮

預訂36000元不給退！日飯店員工中肯回信網友笑翻：良心客服

他誤以為賣家「到店寄件」是商品已送達 店員怒：國文老師會哭

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。