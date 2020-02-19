長輩不滿民宿當面吐槽業者 女兒丟臉喊：真不想帶出門

有民眾抱怨近日帶家人出門辦事，因有過夜需求，便挑選間乾淨舒適的民宿，沒想到長輩因對住宿不滿，直接跟業者大呼小叫甚至當面吐槽，讓她感覺相當丟臉，甚至喊「要不是為了辦事不然根本不想帶她出門」。

一名民眾在臉書「爆廢公社二館」發文，開頭提到「你們家有沒有帶出門很丟臉的長輩，我媽就是那種帶到哪丟臉到哪的類型」，她描述，近日帶媽媽出門辦事情，但因認為主要不是來度假，所以過夜的地方以乾淨舒適便宜就好，而她挑選了一晚650元的民宿，房間看起來也相當乾淨整齊，住所樓下還是一中商圈。

貼心的原po挑了2間房間，並將比較大間、漂亮的給了媽媽，不過原po的媽媽卻不是很滿意，原因並非為了省錢，而是嫌棄房間爛，想住好一點的，甚至還直接在民宿業者面前狂吐槽，並抱怨「前幾天住飯店也在飯店櫃檯跟小姐大呼小叫的」，讓原po怒喊「真的要不是為了辦事情打死我都不想帶她出門」。

文章一出，網友紛紛留言表示認同，有人說，「是年紀關係嗎，我媽也很會這樣，帶她出門有時侯超尷尬」、「我媽也是那種講話不知道什麼該講什麼不該講，糾正她還會跟你大小聲」、「我媽也是很奧客的那種」。

也有網友提到，「我老媽也是，有時我還會幫店員檔他口水，還要跟著老媽的屁股跟人道歉。」、「老人家都大同小異，買東西都故意裝著嫌東嫌西其實這個是殺價，但對於年輕人來說會覺得丟臉」，「我覺得很丟臉會不想帶他出門欸」。