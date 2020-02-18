捷運站出入口為何不放酒精？網友兩字點出關鍵

新冠肺炎疫情持續延燒，民眾外出時多會戴上口罩自保，也會利用酒精、乾洗手進行消毒，各間餐廳、百貨也要求民眾入內前先量體溫。近日，一名網友提出疑問，好奇「為什麼不要在捷運站出入口設置酒精？」，認為酒精的設置能提高防疫效果。網友看見貼文後，也留言點出關鍵，直指台灣人的「貪性」相當可怕。

一名網友在PTT上發文表示，雖然現在多數人搭乘捷運時都會戴口罩，但勤洗手似乎才是防疫的關鍵，便詢問「如果北捷在出入口都有提供乾洗手消毒，這樣有沒有搞頭啊？」，懷疑設置乾洗手的成效，能不能比呼籲感冒戴口罩還要好。

貼文引發討論，網友紛紛留言點出不這樣做的關鍵，「會被整罐幹走，絕對」、「講真的被拿走的機會很高」、「看多就知道，台灣人素質有待加強」、「貪小便宜的人不分國籍」，許多人也分享自己的經驗，「我們公司整罐被幹走，給你參考」、「台灣最美的風景，連公司洗碗精都偷」、「會跟公園的狗便處理袋一樣整個扛走」。

自新冠肺炎疫情蔓延以來，民間也吹起一股「防疫物資搶購潮」，口罩、酒精及乾洗手都成為熱門商品，民眾爭相搶購，不少人也哀嘆「一罩難尋」、「買不到酒精」。近來，更有民眾做出不良示範，因買不到酒精就起了「盜心」，順手偷走咖啡廳或診所廁所的酒精，因而引起撻伐。