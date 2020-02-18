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鼎泰豐小籠包算不算台灣之光？ 網一面倒：應該改賣炒飯

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友PO文詢問網友「鼎泰豐算是台灣之光嗎？」 圖／聯合報系資料照片
一名網友PO文詢問網友「鼎泰豐算是台灣之光嗎？」 圖／聯合報系資料照片

台灣小籠包名店「鼎泰豐」分店遍佈全世界，招牌美食小籠包總是受到國外老饕的喜愛，到台灣旅遊幾乎都會將鼎泰豐列入必吃名單。不過今（18）日卻有一名網友在PTTPO文提到，外國人對台灣的印象前幾名一定有小籠包，若是訪問日本人對台灣的印象，小籠包不是排在第一名就是第二名，但事實上小籠包算是上海料理，而現在國際上只要提到小籠包都會說是「台灣料理」，因此原PO就好奇詢問廣大網友「所以鼎泰豐是不是台灣之光？」

原PO在文中表示，只要問到外國人對於台灣的印象前幾名一定有小籠包，對日本人來說常常不是第一就是第二名，但他認為台灣的小籠包之所以那麼有名都是因為鼎泰豐，是鼎泰豐把小籠包發揚光大，日本明明也有鼎泰豐分店，但是日本人來台灣一定會去鼎泰豐朝聖，因此台北的鼎泰豐幾乎都是日本人去光顧。原PO更加疑惑的是，小籠包實際上明明是上海料理，但國際上一提到小籠包，大家都會說成是台灣料理，於是他就問道「鼎泰豐算是台灣之光嗎？」

PO文一出後，立刻引來眾多網友熱議，並紛紛留言「不就是專門賣觀光客的嗎」、「我覺得算是，在美國鼎泰豐都要排個2-3小時，而且有很多美國人去吃」、「算是，因為有很多道料理都很好吃」、「說是鼎泰豐把小籠包發揚光大也算」、「真的算是，因為很多觀光客來台灣都指名要吃鼎泰豐的小籠包」、「是台灣之光沒錯，做得比上海名店好」。

也有不少網友提到鼎泰豐的主體其實是「炒飯」，「明明就是主賣炒飯的，哪是小籠包」、「炒飯真的比小籠包好吃」、「大推炒飯」、「除了油豆腐細粉很雷，其他品項都是水準之上」、「服務生都很會倒茶，服務都很周到」、「每次去都必點炒飯和炒高麗菜」、「鼎泰豐的炒飯比好多港式料理店都好吃」、「應該改賣炒飯的」。

PTT 上海 鼎泰豐

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