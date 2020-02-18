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捷運站垃圾桶常塞爆？ 網曝辛酸真相

聯合新聞網 / 綜合報導
捷運站的垃圾桶常被塞爆，有網友質疑是不是被偷偷丟置家戶垃圾。示意圖／聯合報系資料照
捷運站的垃圾桶常被塞爆，有網友質疑是不是被偷偷丟置家戶垃圾。示意圖／聯合報系資料照

台北市的公共垃圾桶明文標註禁止丟棄家戶垃圾，當然捷運站的垃圾桶也不例外。但有網友發現捷運站的垃圾桶卻常常是塞滿垃圾的，PO文質疑是不是有人偷家戶垃圾？吸引眾多網友回應曝光辛酸真相。

一名網友在《PTT Gossiping板》提問「台北484很多人偷丟家用垃圾在捷運站？」，網友寫道「作為一個捷運族的觀察，台北捷運站垃圾桶常常出現不明中小型垃圾，比如說一個紅色塑膠袋裡面一堆不同樣式的便當盒，或者是其他類似的分靈體，真的有人在監督嗎？」

貼文引發網友熱議附和「士林捷運站的垃圾桶經常炸」、「北投往關渡路邊的垃圾桶晚上還會有人騎車丟，我還以為是在追垃圾車」、「公車站牌的垃圾桶永遠都被家用垃圾塞滿」、「全台都有啦，你去看大賣場的垃圾筒都是啊」、「還有人拿家裡垃圾去超商丟，為省專用垃圾袋錢」、「凌晨快天亮去路邊垃圾桶看」、「有在垃圾桶內該偷笑了」。

為何那麼多人冒著可能被罰款風險，也要偷丟家戶垃圾在公用垃圾桶呢？網友分析關鍵是「台北人很忙」、「晚上沒時間丟」、「一堆可憐社畜沒時間倒垃圾」、「要上班沒辦法，政府要想辦法」，原PO回應表示，自己也常常加班，一天工作十幾個鐘頭，都沒再抱怨了，質疑亂丟垃圾的人「是不會週末晚上丟嗎？」

家用垃圾包為何不能丟在行人專用等公用垃圾桶？根據台北市政府環境保護局官網資訊，依廢棄物清理法第12條第1項，「廢棄物不得任意棄置於地面，非行人行走期間飲食或活動產生之廢棄物不得投置於行人專用清潔箱或其他未經指定之處所」，若違規將家戶垃圾丟置於行人專用清潔箱，違者得處新台幣6000元罰鍰。

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