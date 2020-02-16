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自家紅鐵門下被塞「五彩寶石」 網發毛直呼：趕快丟掉

聯合新聞網 / 綜合報導
一名男網友PO文分享，朋友早上要出門時，發現自家紅鐵門下被塞了一包彩色碎石子，沒想到網友竟紛紛要他趕快丟掉，懷疑是某種詛咒。圖擷自PTT

出門前竟發現自家門前有詭異「五彩寶石」！一名男網友昨（15）日在PTT上PO文分享，朋友早上要出門補班時，忽然發現紅色的鐵門底下被塞了一包不知名的東西，好奇打開一看竟是一顆顆的彩色碎石子，於是就上網查詢相關資料，沒想到網友竟紛紛要他趕快丟掉，懷疑會是某種詛咒。

原PO在文中提到，他朋友正要出門上班時，發現家門口的門縫中被塞了一包不明的東西，乍看之下很像是垃圾，但又包得稍微整齊，原本想當垃圾丟掉，但是因為拿起來有些重量，所以就好奇的將它打開，朋友拆開好幾層日曆紙後，發現裡頭放了一把彩色碎石。

照片中可見這些碎石像是平時在玉器行會看到的水晶石，通常是用來開運做成各種飾品用的，不過原PO上網搜尋後，卻只查到「巴西特級天然五行碎石」等圖片，始終不知道其中到底有什麼意義，因此讓他感到越來越毛，害怕的說「有人知道這有什麼功效或詛咒嗎？看著那堆石頭真的有點毛，求化解！」

PO文一出後，立刻引來眾多網友留言回應「看起來很像石頭巧克力，感覺很好吃」、「第一眼還以為是石頭造型巧克力」、「是石頭巧克力吧，情人節禮物」、「小精靈給你的禮物」、「感覺只是魚缸的裝飾，別緊張」、「恭喜要脫單了」、「感覺只是一堆普通的石頭而已」。

不過也有內行人指出，這些石頭是把「負面能量藉由五行石帶走，誰撿誰衰，轉運用的」、「感覺像是在改運用的，最好還是去收驚比較好」、「是不是感覺石頭散發出異樣的磁場」、「拿去檢驗輻射值，真心不騙」、「趕快拿去丟掉！去大廟祭改或補運」、「這種亂給人東西的，十之八九都是轉運用的」、「這些是吸收負面磁場的石頭，已經吸飽了然後丟到你家」、「丟掉吧，萬一有輻射就麻煩了」、「還是去收驚一下比較保險」。

輻射 開運 PTT

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