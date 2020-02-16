她住三重1年天天吃安眠藥入睡 在地人曝缺點一堆勸快搬

在台北市不論買房還是租房價格總是居高不下，因此就有很多人會選擇交通便利、生活機能又佳的新北市居住，不管住在新北市哪一區，無論開車還是搭乘大眾交通工具都相當方便。不過今（16）日卻有一名女網友在爆怨公社中PO文表示，自己搬到三重快一年了，生活水準各方面都相當不錯，但是租屋問題一直困擾著她，除了屋內的隔音相當差外，隔壁住戶的生活作息也與她大相徑庭，噪音一直讓她無法入眠，甚至還會看到鼠輩橫行的場景，尤其又以「摩托車位超難停」使她最難以適應，讓她崩潰提醒網友「千萬不要跳這個坑！」

原PO在文中提到，由於自己租的房子屬於頂樓加蓋，雖然房租便宜，但缺點就是隔音非常差，而且從去年開始隔壁搬來了一位作息是半夜到凌晨的鄰居，對方不僅會在半夜時找朋友聊天，甚至在假日就會直接開桌打麻將，讓原PO即使戴上耳塞也無法隔絕噪音，以前從不依賴安眠藥的她，都開始去拿藥了。

原PO更抱怨，就算不住在市場旁邊，卻時常要處理老鼠問題，因為老鼠會很誇張的在屋內的隔板一直跑來跑去，不久前還有一隻直接死在冷氣機裡。再來就是摩托車位超難找，一開始原PO想說一樓的空間很大，下班回家一定有位子可以停，沒想到根本沒有半個車位是空著的，時常要自己停外面再走進來。

PO文一出後，立刻引來眾多同樣住在三重的網友留言，「趕快退租吧，現在三重一堆房東開的價格都跟台北市差不多了，品質卻沒跟上」、「三重還要忍受不定期公廟轟炸和8+9飆車」、「三重就是方便，但是居住環境不怎麼好就是了」、「三重一堆買車不肯買車位」、「身為土生土長的三重人，我會告訴你我回三重，絕對不會騎車回家，因為真的超級難停」、「三重都是這樣啦不意外」。

也有不少網友建議原PO還是搬家才是最好的選擇，「遇到鄰居噪音，和老鼠問題就是無解，該慶幸房子是租來的，等合約到了就可以搬家」、「租屋就只好找其他地方住了，不然也沒辦法」、「三重絕大部分都是晚上很熱鬧，看要不要找10樓以上的或是隔音好的房子」、「如果真的在意居住品質，那就多花點錢去住台北市吧」、「住的品質不好，就只好搬家囉」。