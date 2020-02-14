阿婆插隊結帳還嗆聲 她用一招讓對方秒閉嘴
買東西排隊是禮貌也是美德，但偏偏就是有人喜歡插隊，這種行為也容易引起其他人的怒火。一名媽媽帶女兒到超市購物，準備結帳時看到櫃檯上只放著3個布丁，但買的人卻不見了，突然間跑來一位阿婆插隊，還說自己東西少要先結帳，這名女網友忍不住回了一句話，讓阿婆聽了只好閉嘴，不敢多說什麼。她將過程貼到臉書上，許多網友一致大讚「做得好」。
這名媽媽在臉書「爆怨公社」寫道日前帶女兒到超市買東西，當她們挑完東西準備去付錢時，看到櫃檯上放了3個布丁，但卻沒有人結帳。收銀員表示可以先幫她們結，但突然間一位阿婆跑了過來，直接插隊並說「欸，哇咔少（我的比較少），讓我先結帳」，然後就將原PO的購物籃往後移，這舉動讓她看傻了眼。
原PO很客氣的告訴對方說自己先來的，但阿婆不予理會，還嗆說「阿妳那麼多，讓一下是會怎樣」，這讓她聽了很不是滋味，回說「恩湯哈你阿霸（不要這麼惡劣），我有排隊欸」，接著轉頭跟女兒說「知道要好好排隊嗎？」女兒回答「知道」，阿婆便默默閉嘴不再回應。
原PO表示如果阿婆態度好的話，或許她會考慮讓阿婆先結帳，但沒想到對方竟然這麼「鴨霸」，讓她無法容忍這種插隊行為「我在教育女兒排隊的好習慣，妳給我插隊是WTF！」貼文引起網友熱烈回響，許多人都大讚媽媽教育得好，「做得好！讚啦」、「教得對，插隊是壞習慣」、「遇到這種的我也不讓」、「阿婆臉皮真厚」、「我也遇過這種歐巴桑欸，邏輯到底哪來的？」、「教育不能等」、「觀點正確、行為正確，對小孩的身教由自己做起，以免以後小孩吃悶虧，好媽媽」。
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