她因新冠肺炎被迫換工作 網大推這行突然變超夯

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情重創不少產業，就有位美容師表示，自己直接被迫放無薪假，甚至老闆直接要她換工作，讓她喊「被迫失業心情真的很糟」，不過卻有網友指出，現在高爾夫球場天天客滿，意外變超熱門。

一名美容師在「Dcard」發文表示，因為受到新冠肺炎疫情的影響，店內來客量大幅減少，她進一步指出，有時候一天只有1-2個客人，有時候完全沒有顧客上門，整體生意的情況非常糟糕。

這名美容師也提到，因為客人少的關係公司沒賺到錢，店長完全付不出薪水，所以只能要資深員工先排特休假在家休息，至於比較資淺的員工則是被要求直接休息到三月份，甚至直說乾脆直接換一個新的工作。

原po說，一個人在陌生城市，而且在外租屋經濟壓力都不小，對於直接被迫失業，讓她淚喊「就這樣明天直接不用上班，心情真的很差」。

文章一出，不少網友回應，「各行各業都很有影響，辛苦妳了」、「百貨更慘」、「跟朋友去逛士林根本像空城」、「身邊至少四個在旅遊業，每個都說快吃土了」，也有網友提醒原po，「記得千萬不要簽自願離職，才能爭取到屬於自己的權利，資遣費和失業補助應該多少可緩解她的經濟壓力」。有網友則指出新工作門路，高爾夫球場幾乎是天天客滿，有的客人還直說「沒辦法出國打球就留在台灣打了，空氣很好也很空曠」。