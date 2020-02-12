他等紅綠燈看手機導航被罰1000元 網曝一步驟免噴錢

有民眾在網路上指出，日前經過十字路口等紅路燈時，因撥用手機架上的手機，當場被員警開罰1000元罰單，讓他喊「原來等紅燈也不能滑手機看地圖」，而網友則指出，若要使用手機，車子則要熄火。

一名民眾在「爆廢公社公開版」發文表示，1月8日行經新北市樹林區大安路與中正路叉路時，趁等紅綠燈期間撥用手機架上的智慧型手機，沒想到被執勤員警當場目睹，將他攔停後告知違規事項。

當下員警依道路交通安全規則第90條第1項第3款規定，對原po開罰了1000元的罰單，讓不知此規定的原po大喊：「原來現在等紅燈時也不能滑手機看地圖呀，一直以為手機放手機架上的話，等紅燈的時候可以看一下，噴了1000元上了一課」。

文章一出，網友紛紛留言指出，「車子發動的狀態下不可使用」、「可以看，但是不能觸碰」、「可以看地圖，但手不能去滑」、「架在車上這一點沒問題，問題是，你正在使用，那就違規囉！」，也有網友說，「熄火停路邊就可以看了」、「要熄火動作，別給荷包過不去」、「你要用手機車子必須熄火」。