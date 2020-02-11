沒拿商品卻被防盜門嗶 網友崩潰：我身體裡到底有什麼？

許多賣場為了防盜，都會在門口設置防盜感應器，只要有人試圖將商品偷出去，警報器便會響起，不過有時卻會有明明沒拿東西，警報器還是響起的狀況。有網友就在臉書社團「爆怨公社」分享尷尬經歷，他表示經常沒拿東西但感應器就是會嗶嗶叫，崩潰喊：「我的身體裡面到底有什麼啊？」

有網友9日在「爆怨公社」發文問：「有沒有跟我一樣是行動感應人？」 原po表示，不論他到哪一個賣場，都曾被感應器嗶過，但自己明明什麼也沒拿，只好每次主動打開包包給店員檢查。最後更崩潰寫道：「我的身體到底有什麼啊？」

對此有許多曾有相同經驗的人留言可能的原因：「牙套，之前客人還在那邊試驗看看，真的是牙套」、「有些內嵌式的防盜標籤很尷尬又不好找」、「信用卡堆疊有可能會響」、「我也常遇過，後來發現是我車子的遙控器」。

另外也有人提到從國外代購的包包，裏頭可能有條碼，這也可能是被嗶的原因，「工作人員說你的包包是不是國外進來的？我說是，他說你找看看包包內層，有沒有一個白色條碼牌。找了真的有，走過去就不嗶了，因為那個磁條未消磁。」