新婚夫妻已訂紐西蘭蜜月怕疫情 「照舊或取消」陷兩難

武漢肺炎（新型冠狀病毒肺炎、NCP）持續延燒，大陸多省市封城自保，全球多國城市也傳疫情，多國航空公司不僅宣布全面停飛大陸，也打亂國內旅人出遊計畫，退團之舉更讓國內旅行社叫苦連天。有網友原本計畫月底要出國度蜜月，現在不知要不要去，在ptt貼文發問「近期有人因為肺炎取消蜜月的嗎？」

原po貼文表示婚後就期待2月底要去紐西蘭跟團蜜月，但武漢新冠肺炎疫情越來越嚴峻，家人都力勸原po不要去，但因工作關係長假也不好請，原po說如果現在取消一個人也要付旅行社約4萬多的費用，「剛結婚後的喜悅都被這個肺炎搞到心情很糟」，想聽聽網友的建議，該不該因肺炎取消蜜月。

網友看完po文後紛紛留言回應勸原po取消或是延後，「我也是同時間去紐西蘭...但我取消了」、「我是2月底去日本自助度蜜月，因雙方家人都擔心，已經取消」、「你可以跟旅行社談，如果是顧慮已付的錢拿不回來，也可以試試消基會等管道」，有網友說「我剛從夏威夷回來，完全沒有肺炎的恐怖氣氛」、「前天剛從紐西蘭蜜月回來，超級美～」，也有網友建議「該注意的是在飛機上，全程戴口罩、噴消毒水」。