玻璃碎片亂丟！清潔人員小腿遭割超深傷口⋯鞋、襪都染血

回收分類要確實！有資源回收人員在網上表示，近日工作時遇到回收垃圾中夾有未分類的玻璃碎片，導致回收人員意外被割傷，一片手掌大小的玻璃碎片，將回收人員的小腿割出一條長長的血淋淋傷口，且傷口很深，縫了約4針，還因為被塞入抗生素藥丸而腫起來，回收人員呼籲，「回收要分類，否則對清潔人員而言就是人間兇器」。

有網友在爆料公社轉貼一篇貼文，一名清潔人員表示，近日有民眾倒回收垃圾，卻沒有做好分類工作，將玻璃碎片直接丟入回收袋內，也沒有用報紙包好，導致回收人員不慎受傷。

該清潔人員貼出玻璃與傷口照片，只見一片手掌大小的玻璃碎片，將清潔人員的小腿割出一道深深的傷口，他表示，這個倒楣的傢伙傷口超深，縫起來的傷口腫得像顆小魚丸，因為裡面被塞抗生素藥丸，縫了大概四針左右。

該清潔人員呼籲，請愛惜環保局的隨車人員，那也是別人家的孩子，不是你沒割到就沒事，因為就算你沒割到，也有可能害別人受傷，就算你真的找不到報紙包起來，也另外裝起來，千萬別跟其他回收通通混在一起。

其他網友看了也十分痛心，留言「這傷口也太嚴重了」、「玻璃破了真的要包好，體恤清潔人員的辛苦」。有網友表示，「這是我同事，一個很認真的孩子。您隨手無心之過，常常會讓我們受到莫名的傷害」。

有清潔人員現身說法，提出5大呼籲，包括玻璃跟紙類要分開；碎玻璃不是回收，可以直接丟到垃圾車；陶瓷磚瓦用袋裝，再交給垃圾車隨車人員回收；完整的燈管交給回收車人員，已破碎的燈管丟到垃圾車；鐵器、玻璃、刀刃等尖銳易割傷的物品，應分樣交給回收車人員，千萬別放在一起。