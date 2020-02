被誤為陸客遭印尼海關拒絕入境 台男靠「周杰倫」順利過關

俗稱「武漢肺炎」的新型冠狀病毒(2019-nCoV)在全球肆虐,各國紛紛出現確診的病例,許多國家為了杜絕疫情擴大,開始對大陸公民限制出入境,卻也因此牽累到持中華民國護照的我國國民。來自台灣的鄧培志在新加坡一家科技公司任職,日前他赴印尼出差,沒想到卻因為護照上Republic of China的「China」一字,讓他在海關受到阻攔,而最後雖然可以通關,但被放行的原因竟然是和小天王周杰倫有關,也讓鄧培志哭笑不得。

鄧培志在自己臉書上描述這段經驗,他寫道2月5日要飛往印尼雅加達出差,但前一天印尼政府宣布禁止中國旅客與航班入境,讓印尼同事很擔心他會入不了境。鄧培志說自己搭的班機上有許多中國籍旅客想透過香港轉機的方式入境印尼,但在過海關時全都遭到拒絕入境,他則慶幸自己是拿中華民國護照,應該不會被誤解。然而就在輪到他時海關說了句「No China visitor」,接下來就用印尼文重複著他聽不懂的句子,這讓鄧培志開始有點緊張。

不論是用英文跟海關解釋自己是來自台灣,或是轉換動線排另一個海關,得到的結果都是遭到拒絕入境,讓鄧培志急忙打電話聯絡印尼同事,同事建議他「去排人比較多的那個海關,然後一上去就直接說Taiwan」,鄧培志照著方法做,但第三個海關看了他的護照後卻指著Republic of China的「China」並且搖搖頭,鄧培志連忙解釋這是「台灣」不是「中國」,仍然不被接受。

就在鄧培志以為要被遣返時,海關突然問他「Who is the popular singer in Taiwan?(誰是台灣最有名的歌星)」,突如其來的問題讓他聽了頓時愣住。鄧培志報出蔡依林、林宥嘉名字,但對方完全不認識,不免讓他心裡抱怨著「你如果不認識半個人你就不要亂問這個問題啊」。突然間他想到公司裡印度同事很喜歡聽周杰倫的歌,於是抱著姑且一試的想法說出「Jay Chou?(周杰倫)」,結果對方好像被電到一樣,滿意的點點頭,甚至還要求他開口唱,他只好秀出人生第一次在海關面前唱歌的初體驗,唱了周杰倫的新歌《說好不哭》,並自嘲的說「講到這裡,我已經淚眼婆娑」。

文章一出笑翻一票網友,「比台灣八點檔還精彩」、「培志奇遇記可以出書了」、「這個問題問中國人的話,答案也是一樣啊,是個防疫破口」、「你居然不知道 jay chou東南亞吃超開,虧你混那麼久」、「印尼海關跟官方人員真的很隨性」、「原來是印尼好聲音!是不是唱到一半海關才轉椅子面對你,幫你刷護照?」、「這篇真的很好笑,我笑好久」。

不過也有人質疑故事的真實性,「這你編的吧?」、「真假啦?」、「真的故事?」,對此鄧培志表示世上總是有這麼荒謬離奇的故事,「海關還會哼夜曲」。