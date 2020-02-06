父抱兒翻牆「逃出武漢」 畫面曝光網友嘆：能逃去哪？

武漢肺炎疫情持續擴散，目前大陸已經有將近30座城市被封城，死亡人數持續攀升，首先被封城的武漢市內人民更是苦不堪言，近日許多當地畫面片段曝光，讓民眾看了人心惶惶，台灣知名團購達人486先生日前也在臉書上傳一段爸爸把孩子抱出城牆外「逃出武漢」的影片，讓網友們看了震驚不已。

知名團購達人「486先生」日前上傳一段近15秒的影片，畫面當中一名戴口罩的男子，抱著男童爬上城牆邊的柵欄，接著再把男童交給城牆外的另一名男子，過程當中男童不吵也不鬧，就這樣被「偷渡」了出去。

486先生更在貼文當中提到，「這不是墨西哥人逃入美國，是大陸武漢市民要逃出武漢…」，於是有網友推測，可能是爸爸擔心孩子繼續待在武漢內也會被感染新型冠狀病毒，所以連絡了城外的親友將孩子帶走。

畫面曝光後引起網友們熱烈討論，有不少網友痛批「繼續散播病毒給其他人吧」、「防疫漏洞」、「這什麼兩光防疫」、「唉…逃出武漢散播病毒」、「這樣防疫難怪沒效」，不過也有網友心酸的表示，「能逃去那呢⋯」、「逃也沒用！全中國都疫區」、「覺得逃是人性，覺得難過，畢竟要是醫療很完善，資訊透明，誰會想逃？」、「可憐啦，老百姓最可憐」。