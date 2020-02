父抱兒翻牆「逃出武漢」 畫面曝光網友嘆：能逃去哪？

一名男網友在爆料公社po文控訴,他的外籍太太日前在捷運象山站帶2歲半和3個月的小孩才剛踏出電梯出了站,忽然遇到一名戴口罩的婦女對著她們母子大喊「go back to your country, go back to your country!」

2020-02-05 11:56