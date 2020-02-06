大嬸嫌在垃圾車旁的菜攤「菜都臭的」 賣菜姨神回網看了狂讚

各行各業都有辛苦的地方，其中同理心最為重要。網友在臉書上分享自己看到的故事，他表示他們是市場定時定點的垃圾車，平常都會停在某菜攤旁邊收垃圾，當天有位大嬸經過攤販旁邊，大嬸向阿姨表示「垃圾車停在妳旁邊東西都臭的」，阿姨聽完神回應四句，讓大嬸無地自容的離去。

原Po在《爆怨公社》上發文，他表示「我們是市場定時定點的垃圾車！平常最後一台都會停在這位賣菜阿姨的旁邊大概50公尺」，當時有位大嬸有到阿姨面前，阿姨很自然的跟大嬸打招呼「看看！需要買什麼？」大嬸回應「我不要！垃圾車停在妳旁邊，東西都臭的」。

原Po聽完心裡火起來，他認為「如果妳嫌阿姨的東西是臭的，那這整條菜市場不都是臭的」，原Po批評大嬸的心態很不對，此時賣菜阿姨回「妳怎麼能這樣講話，妳放在家裡的垃圾都比在這裡的垃圾還臭，如果不是他們辛苦來這裡定點給大家丟垃圾，妳哪來的地方丟！不然妳也不要製造垃圾啊。」

原Po表示，大嬸當下啞口無言，轉身就走，他直呼「聽到賣菜阿姨的話我整個好感動！下著毛毛雨，讓我整個很溫暖！謝謝阿姨。」網友看完也表示「那個大嬸也太沒口德了」、「阿姨回應好讓人佩服，因為她第一個想法是感謝他人！而不是在意別人怎麼說他！」、「你應該要回，這裡就是妳的嘴最臭我都沒嫌妳」、「阿姨的邏輯滿分」。